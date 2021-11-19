Юлія Тимошенко: Винні в енергетичній кризі мають понести кримінальну відповідальність

Про це повідомила Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко під час брифінгу після вручення відповідної заяви.

«У злочині по зриву підготовки до опалювального сезону є дві складові. Перша – не закачали газ у газові сховища. Треба було мінімум 25-27 мільярдів кубів, а закачали для державних потреб – всього 10. Маючи влітку на своєму рахунку майже 2 мільярди доларів, НАК «Нафтогаз» не використав ці гроші для того, щоб виконати свій обов’язок. І тепер, у найхолодніші часи, країна залишиться без тепла й електроенергії. Друга складова – замість необхідних 2,5 мільйона тонн вугілля, на склади поклали лише 700 тисяч тонн. Як наслідок – ми сьогодні мусимо просити Білорусь давати нам електроенергію в той час, коли наші потужності можуть виробляти вдвічі більше електроенергії, ніж споживає вся країна», – наголосила Юлія Тимошенко.

На її переконання, Україна стоїть на порозі серйозних випробувань – невдовзі можливі віялові відключення електроенергії та тепла. Також лідер «Батьківщини» зауважила, що штучно створена енергетична криза негативно позначитися й на вітчизняній промисловості.

«Цієї зими Україна втратить сотні мільярдів гривень, послабить себе і зруйнує частину свої промисловості, тому що вже зараз закриваються сотні підприємств, які не можуть оплачувати газ по 35-40 гривень за куб. Треба знайти винних, хто не закачав газ влітку, коли він коштував у 6 разів дешевше! Адже тепер видатки з місцевих і державного бюджетів не направлять на пенсії, зарплати бюджетникам, субсидії чи іншу соціальну допомогу, а віддадуть їх «Нафтогазу», щоб покрити збитки, спричинені тим, що не закачали газ у газові сховища», – обурилася Юлія Тимошенко.