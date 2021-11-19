Маршрут №16 (Г) лишився без перевізника, а маршрут №25 буде обслуговувати «Білоцерківський автобусний парк»

23 листопада відбулося засідання виконкому, на якому ухвалили рішення про дострокове розірвання договору на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування Білоцерківської МТГ №16 (Г) «Житловий масив Піщаний – с.Городище (с.Глибочка-с.Пилипча)» з ТОВ «Транссіті», оскільки перевізник самовільно припинив надання послуги.

Ще одним рішенням достроково розірвано договір на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування Білоцерківської МТГ № 25 «вул. Ярмаркова- Житловий масив Піщаний» з ТОВ «Транссіті» за взаємною згодою сторін.

Аби жителів сіл Городище, Глибочка, Пилипча не залишити без транспортного сполучення, також було ухвалено рішення про проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті №25 «вул. Ярмаркова- Житловий масив Піщаний».

Поки проводитиметься даний конкурс буде укладено на строк до трьох місяців договір на обслуговування маршруту №25 з ТОВ «Білоцерківський автобусний парк».

За матеріалами сайту БМР