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Депутати розподілили гроші на амбулаторію, дороги, зливову каналізацію

  • Четвер, лист. 25 2021
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Депутати розподілили гроші на амбулаторію, дороги, зливову каналізацію

25 листопада на засіданні 21 сесії БМР депутати внесли зміни до бюджету Білоцерківської міської територіальної громади на 2021 рік, а саме:

  • вирішили отримати 2 субвенції з державного бюджету (одна на реалізацію інфраструктурних проєктів та розвиток об’єктів соціально-культурної сфери у сумі 10 млн грн., які будуть витрачені на капітальний ремонт дорожнього полотна по вул. Залізничній, Поповича, тротуарів по вул. Павліченко, реконструкцію перехрестя  по бульвару Княгині Ольги та вул. Некрасова; друга - на будівництво амбулаторії на масиві Піщаному)
  • вирішили розподілили 3 млн грн додаткових надходжень від перевиконання річних надходжень до бюджету на реконструкцію тротуару по вул. Я. Мудрого (1 млн грн), капітальний ремонт доріг (950 тис грн), капітальний ремонт зливової каналізації по вул. Гайок (1 млн грн)
  • провести перерозподіл видатків в бюджеті розвитку (додатково виділили 364 тис грн на переїзд дитячої бібліотеки до приміщення за адресою: вул. Героїв Небесної Сотні, 36 та 720 тис грн на спортивний майданчик у с. Шкарівка)
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Опубліковано в Влада

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