Вулиці Білої Церкви планують перейменувати

У Білій Церкві відбулось засідання комісії з найменування та перейменування назв вулиць, провулків, площ, скверів та споруд, на якому обговорили можливість перейменування низки вулиць.

Мова йшла про те, що багато вулиць міста названі на честь військових діячів часів радянської окупації, героїв радянських міфів, російських письменників тощо. Більшість з них узагалі не мають відношення до Білої Церкви та України.

Натомість, є багато історичних осіб та подій, які мали значний вплив на здобуття, відновлення та збереження незалежності України, розвиток Білої Церкви, селища та сіл громади.

Члени комісії висловили свої думки стосовно вказаних питань. Одностайним було рішення у подальшому вивченні цього питання із залученням істориків та з врахуванням пропозицій жителів громади.

Останній раз вулиці перейменовували у 2016 році. Нові назви дивіться ТУТ