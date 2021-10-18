Юлія Тимошенко відвідала Бровари і обговорила з місцевою владою та представниками бізнесу шляхи виходу з енергетичної кризи

В Україніпідприємства опинилися на межі закриття, а люди мерзнуть у власних квартирах. Через те, що влада не закупила достатньої кількості вугілля та не закачала газ у сховища для того, щоб успішно пройти опалювальний сезон, вся країна потрапила в епіцентр газового колапсу. Не дивлячись на те, що ще влітку газ коштував у 6 разів дешевше і його можна було закупити наперед, замість 38 мільярдів кубометрів закачали лише 18, хоча на рахунку «Нафтогазу» кошти на це були.

Про це Юлія Тимошенко разом з командою «Батьківщиною» на Київщині говорили з представниками бізнесу у форматі круглого столу у Броварах.

Керівники підприємств і бізнесмени, що прийшли на зустріч з Юлією Тимошенко кажуть - це їхній шанс бути почутими. Адже через високі тарифи на газ та електроенергію, деякі з підприємств можуть закритися. Голова партії «Батьківщина» наголосила, що енергетична криза створена штучно, внаслідок корупційної змови, однак її наслідки вже відчуває вітчизняна промисловість, закриваються підприємства, під загрозою посівна, очікується подорожчання товарів першої необхідності. Некерованість ситуації, на думку Юлії Тимошенко, є результатом непрофесійності влади.

Народний депутат, керівник Київської обласної «Батьківщини» Костянтин Бондарєв зазначив, що «Батьківщина» зробила багато ініціатив для того, щоб стабілізувати ціну на газ для населення та бюджетників, на черзі − бізнес. За словами народного депутата, «Батьківщина» проводить по всій країні зустрічі, конференцій та круглі столи для того, аби з професійною спільнотою напрацювати ефективні шляхи подолання кризи.

«В нас залишився один бізнес, який фактично потерпає від енергетичного колапсу через підвищення цін на газ та електроенергію. Сьогодні у форматі круглого столу ми напрацювали ідеї, як зупинити енергетичний колапс, як все ж таки зробити умови для бізнесу, щоб він не закрився цієї зими. Ідеї, які ми сьогодні напрацювали будуть покладені в законопроєкти, також ми будемо пропонувати їх уряду», − зазначив народний депутат.

Зауважимо, що днями Юлія Тимошенко та «Батьківщина» закликали владу негайно скликати засідання РНБО та зайнятися реальною справою, а не фейковими піар-шоу. За словами лідера «Батьківщини», влада перекладає відповідальність за боротьбу з КОВІДом на людей, звинувачуючи їх у невакцинуванні, тим часом ситуація під час третьої хвилі захворювання стає все більш загрозливою.