Завдяки Київській обласній «Батьківщині» школи, садочки та лікарні Київщини будуть забезпечені теплом

За ініціативи фракції «Батьківщина» скликали позачергову сесію Київської обласної ради, на якій виділили гроші на відшкодування різниці у тарифах. За ці кошти громади зможуть компенсувати вартість опалення та гарячої води для садочків, шкіл, лікарень та для населення.

20 вересня фракція «Батьківщина» звернулася до голови Київської обласної ради Наталії Гунько з проханням скликати позачергову сесію та запропонувала іншим політичним силам долучитися до ініціативи і разом дати можливість громадам успішно пройти опалювальний сезон. Депутати звернули увагу на те, що через суттєве подорожчання газу в Україні може статися теплоенергетичний колапс, який може призвести до зриву опалювального сезону.

Рівно через місяць, 20 жовтня відбулося пленарне засідання шостої позачергової сесії Київської обласної ради, на якому затвердили програму фінансової підтримки місцевих бюджетів Київської області з часткового відшкодування різниці в тарифах на послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води населенню. На цю програму Київська облрада виділила 19 342 400 грн, з них 5 387 900 грн отримає Біла Церква.

Члени фракції «Батьківщина» у Київській облраді переконані, що це велика перемога для Київщини. Адже центральна влада не впоралася із ситуацією і самоусунулася від тарифної кризи, переклавши всю відповідальність на місця. Україна, як наслідок, потрапила в кризу у найвразливіший момент – просто перед опалювальним сезоном. Для громад та людей сьогоднішні шалені тарифи – це непідйомний тягар. Саме тому фінансова допомога громадам Київщини дозволить уникнути теплоенергетичного колапсу та забезпечить бюджетні заклади і населення теплом.