«Батьківщина» вимагає введення НС в енергетиці та пропонує невідкладні кроки для забезпечення людей газом

На цьому наголосила Голова партії Юлія Тимошенко на засіданні Погоджувальної ради лідерів депутатських фракцій та комітетів.
«Перекладати відповідальність за безпорадність влади у питанні тарифів на газ не можна! Тому потрібно негайно почати діяти, аби вирішити той колапс, який вже сьогодні негативно позначається на платіжках і може поставити людей на межу виживання. Для того, щоб владнати ситуацію вже зараз, є всі можливості, варто лише почати діяти!» – зазначила лідер партії та озвучила необхідний план дій.
План «Батьківщини» передбачає оголошення в енергетиці надзвичайного стану та втілення кількох невідкладних кроків:
– Негайне припинення експорту природного газу з України;
– Термінове усунення всіх посередників між видобутком і облгазами;
– Якнайшвидше ухвалення закону «Батьківщини» №4680 про спрямування дешевого газу власного видобутку на потреби населення;
«Я хочу, щоб парламент повернув собі функції парламенту, щоб ми нарешті приймали потрібні людям рішення, а не обслуговували чужі корупційні інтереси», – закликала Голова «Батьківщини».
Водночас Юлія Тимошенко розкритикувала Меморандум, запропонований Кабінетом міністрів місцевим громадам, і продемонструвала присутнім платіжку за газ для відділу освіти Тростянецької міської ради Сумської області, у якій вартість газу становить 47 гривень за кубометр – тобто мало не вчетверо більше, вказаної у Меморандумі суми.
Також критичною, за словами Голови «Батьківщини», залишається ситуація із запасами газу – їх просто може не вистачити на всю зиму – і ця тема потребує особливої перевірки та покарання.
«Мінімум 37 мільярдів газу можна закачати в сховища. Влітку це можна було зробити у шість разів дешевше, ніж зараз. Бюджетні установи, людей, в тому числі й промисловість можна було забезпечити цінами на газ у шість разів дешевше, ніж сьогодні. Ви уявляєте масштаб втрат, який буде в держави, тим паче, що Коболєв заявив, що у НАК «Нафтогазу» було два мільярди доларів на закачку газу у газові сховища. Газ не закачаний, збитки будуть покриватися з державного бюджету і з місцевих бюджетів України. Хто за це відповість? Винні у зриві наповнення газових сховищ були притягнуті до кримінальної відповідальності!» – обурилася лідер партії.
«Батьківщина» вимагає створення у Верховній Раді Тимчасової слідчої комісії, яка з’ясує хто зірвав план заповнення наших сховищ влітку, коли газ коштував в 6 разів дешевше. Також Юлія Тимошенко ініціює звіт прем’єр-міністра щодо готовності країни до опалювального сезону
«Треба діяти негайно і рятувати людей!» – закликала Юлія Тимошенко.