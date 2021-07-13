Депутати від партії "Європейська Солідарність" ініціювали звернення до центральної влади щодо недопущення підвищення тарифів на опалення

Вона зазначила, що цього року змінився порядок формування тарифів. 7 липня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг на відкритому засіданні заявила, що встановлювати тарифи для підприємств, які здійснюють транспортування та постачання теплової енергії, будуть органи місцевого самоврядування.
«У зв’язку з цим виникають питання, як буде проходити опалювальний сезон у Білій Церкві та чи готові ми до опалювального сезону. Друге питання, чи зростуть тарифи для споживачів комунальних послуг у Білій Церкві? Я думаю, що зростуть. Як показує практика вони зростають мінімум на 20%. Яким чином буде погашатися різниця між економічно обґрунтованим та встановленим тарифом? Судячи з політики держави, це буде погашатися з місцевого бюджету. Що ми можемо зробити в цій ситуації? Як мінімум звернутися до вищого керівництва країни з тим, щоб державні рішення не впливали на політику формування тарифів на місцях, тому що все-таки місцевий бюджет повинен бути направлений на функціонування громади, а не на погашення різниці в тарифах.
Окрім того, після прийняття Закону України "Про житлово-комунальні послуги та неодноразового внесення змін до цього закон, у мешканців Білої Церкви взагалі відсутня будь-яка інформація, які види договорів існують у відповідності до цього закону, різні моделі організації договірних відносин. Тому, користуючись нагодою, звертаю увагу Департаменту житлово-комунальних послуг на те, щоб посилити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед мешканців, як їм бути в нових умовах надання житлових та комунальних послуг, яким чином їм збиратися та приймати рішення щодо управління власними багатоквартирними будинками», - заявила Юлія Місевра.
Також від депутата Андрія Короля надійшло доповнення до звернення щодо видобутку власного газу та направлення його на потреби населення.
Депутати підтримали у зверненні такі вимоги:
- Вжити заходів щодо монопольного підвищення тарифів;
- Забезпечити обґрунтований рівень тарифів та не допустити їх підвищення в майбутньому;
- Спрямувати на потреби населення газ українського видобутку та атомної електроенергії вітчизняного виробництва, що дозволить суттєво зменшити тарифи;
- Відмовитися від перекладання відповідальності на органи місцевого самоврядування за встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги;
- Врахувати при ухваленні державного бюджету на 2022 рік достатнього обсягу коштів для захисту громадян та громад від підвищення тарифів;
- Спрямувати 20 млрд грн від допомоги, яка надійшла від МВФ, на виплати субсидій для громадян на оплату житлово-комунальних послуг, а також забезпечити їх автоматичне нарахування для тих, хто потребує.