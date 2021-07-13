Депутати від партії "Європейська Солідарність" ініціювали звернення до центральної влади щодо недопущення підвищення тарифів на опалення

30 вересня під час засідання 17 сесії Білоцерківської міської ради депутатами було підтримано звернення до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо недопущення підвищення тарифів для населення. Ініціатором такого звернення стала депутат від фракції Політичної партії «Європейська Солідарність» Юлія Місевра.

Вона зазначила, що цього року змінився порядок формування тарифів. 7 липня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг на відкритому засіданні заявила, що встановлювати тарифи для підприємств, які здійснюють транспортування та постачання теплової енергії, будуть органи місцевого самоврядування.

«У зв’язку з цим виникають питання, як буде проходити опалювальний сезон у Білій Церкві та чи готові ми до опалювального сезону. Друге питання, чи зростуть тарифи для споживачів комунальних послуг у Білій Церкві? Я думаю, що зростуть. Як показує практика вони зростають мінімум на 20%. Яким чином буде погашатися різниця між економічно обґрунтованим та встановленим тарифом? Судячи з політики держави, це буде погашатися з місцевого бюджету. Що ми можемо зробити в цій ситуації? Як мінімум звернутися до вищого керівництва країни з тим, щоб державні рішення не впливали на політику формування тарифів на місцях, тому що все-таки місцевий бюджет повинен бути направлений на функціонування громади, а не на погашення різниці в тарифах.

Окрім того, після прийняття Закону України "Про житлово-комунальні послуги та неодноразового внесення змін до цього закон, у мешканців Білої Церкви взагалі відсутня будь-яка інформація, які види договорів існують у відповідності до цього закону, різні моделі організації договірних відносин. Тому, користуючись нагодою, звертаю увагу Департаменту житлово-комунальних послуг на те, щоб посилити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед мешканців, як їм бути в нових умовах надання житлових та комунальних послуг, яким чином їм збиратися та приймати рішення щодо управління власними багатоквартирними будинками», - заявила Юлія Місевра.

Також від депутата Андрія Короля надійшло доповнення до звернення щодо видобутку власного газу та направлення його на потреби населення.

Депутати підтримали у зверненні такі вимоги: