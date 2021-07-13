Фракція партії "Європейська Солідарність" ініціює виплатити "тринадцяту" пенсію

30 вересня під час засідання 17 сесії Білоцерківської міської ради депутати підтримали звернення до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України з вимогою вжити термінових заходів з поліпшення соціального стану людей пенсійного віку, які становлять найменш захищену верству населення.

Ініціатором такого звернення став депутат від фракції партії «Європейська Солідарність» Геннадій Джегур. Звертаючись до колег, він зазначив, що органи центральної влади останнім часом своїми рішенням суттєво погіршили становище людей пенсійного віку. «Насамперед це стосується штучного скорочення категорій громадян, які мають право на субсидії, через скорочення видатків на субсидії. Становище пенсіонерів суттєво погіршилося через зростання цін на товари першої необхідності. Викликає обурення неспроможність влади провести індексацію пенсій пропорційно рівню підвищення цін.

У зв’язку з цим треба вжити термінових заходів для додаткових виплат пенсіонерам. Ми пропонуємо здійснити в листопаді виплату так званої «тринадцятої» пенсії тим пенсіонерам, чия пенсія нижче середньої, тобто нижче 3867 грн. Для забезпечення цих виплат потрібно використати частину коштів, отриманих від Міжнародного валютного фонду на подолання наслідків пандемії. Ці кошти повинні піти людям, а не близькому до влади бізнесу», - зазначив Геннадій Джегур.