Юлія Тимошенко: Проблему тарифів не можна перекладати на плечі людей

Наша команда змусила владу визнати необхідність збільшення субсидій. Однак, щоб не допустити перекладання проблеми на плечі людей, треба виділити дотації місцевим бюджетам і серйозно працювати над спрямуванням газу українського видобутку на потреби населення.

Про це заявила Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко в ефірі телеканалу «Україна 24».

За її словами, бездіяльність та ігнорування тарифної кризи – це найвищий рівень жорстокості по відношенню до людей.

«Всі знають, що підготовка до опалювального періоду провалена, але наше завдання зараз – не критиканством займатися, а об’єднати зусилля всіх фракцій у парламенті та проголосувати зміни до бюджету про виділення субсидій і компенсацій місцевим бюджетам. Але точно не можна залишати так, як воно є. Хочеться, щоб влада працювала фахово, але якщо цього немає – треба всім об’єднуватися та вчити їх, як працювати», – переконана лідер «Батьківщини».

Юлія Тимошенко схвально оцінила, що влада дослухалась до пропозицій команди «Батьківщини» та підтримала ідею збільшити обсяг субсидій – виділити 12 мільярдів гривень, зокрема за рахунок коштів МВФ. Однак цього, за її словами, недостатньо для забезпечення субсидіями всіх громадян, які цього потребуватимуть.

«Наступного тижня треба негайно ухвалити виділення коштів на субсидії людям. Також треба збільшити кількість родин, які отримають субсидії, з двох з половиною мільйонів до семи, як це було раніше. Немає логіки, коли тарифи збільшуються, а кількість родин, що їх отримують, – зменшується», – вважає політик.

Наступний важливий крок, за словами Юлії Тимошенко, – це направлення газу вітчизняного видобутку на потреби населення без участі посередників.

«Треба розпочати масштабний видобуток українського газу на користь народу України та прибрати всіх посередників, які наживаються на горі людей. Щоб це зробити, вистачить однієї постанови уряду. Укргазвидобування має прямо передавати постачання на облгази за ціною «собівартість + 30% рентабельності», так тарифи будуть знижені», – додала Юлія Тимошенко.

Також важливим кроком є виділення спеціальної дотації на компенсацію підвищених майже вдвічі тарифів місцевим бюджетам – «щоб вони заплатили за людей, і люди не відчули цього в опалювальний період».

«Не робіть вигляд що виходу немає, не покривайте корупцію та посередництво. Ми ж могли це робити, коли працювали в уряді. Всі ж пам’ятають, що до 2014 року ніколи таких цін не було – ні на тепло, ні на електроенергію, ні на природний газ», – звернулась Юлія Тимошенко до владної команди.