«Батьківщина» вимагає від Верховної Ради негайного ухвалення двох тарифних законів

Заплановане на осінь підвищення тарифів удвічі є сучасним геноцидом, який влада свідомо чинить відносно української нації. Парламенту треба негайно ухвалити розроблені «Батьківщиною» тарифні закони, які зможуть виправити ситуацію.

Про це заявила Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко під час свого виступу з трибуни парламенту.

За її словами, разом із підвищенням цін на комірне стрімко скорочуються субсидії.

«Якщо раніше субсидії отримували сім мільйонів господарств, то зараз – лише два із половиною. Це означає, що у людей забрали субсидії, а тепло буде коштувати в півтора раза дорожче. Це не просто знищення українців, це реальне доведення їх до стану, коли вони не можуть годувати своїх дітей. І це владою ігнорується», – обурилася Юлія Тимошенко.

Вона закликала депутатів об’єднатися й не допустити енергетичного колапсу, який позначиться на житті кожної української родини.

«Наша команда вимагає негайно ухвалити підписаний усіма лідерами фракцій законопроєкт №4680, який скеровує на потреби населення газ вітчизняного видобутку, що дозволить не збільшувати, а навпаки – суттєво знизити тарифи для людей. А також підтримати наш законопроєкт №6011 і пустити отримані від МВФ кошти на збільшення субсидій та дотації бюджетній сфері. Я прошу негайно діяти, інакше це б’є по кожній людині», – наголосила лідер «Батьківщини».

Також Юлія Тимошенко вкотре зауважила на необхідності заслухати доповідь прем’єр-міністра з приводу тарифів.

Нагадаємо, під час Погоджувальної ради Юлія Тимошенко представила лідерам фракцій план зниження тарифів і збільшення субсидій та закликала об’єднатися довкола найболючіших для людей питань.