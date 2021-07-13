БРУМ передали на баланс парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка

Рішення про закріплення комунального майна на праві господарського відання за КП БМР "Білоцерківський міський парк культури та відпочинку ім. Т. Г. Шевченка" ухвалено на 16 сесії 2 вересня.

Раніше будівля перебувала на балансі управління культури і туризму БМР.

Площа будівлі 2190, 7 к вм.

Як відомо, 10 серпня на засіданні виконкому ухвалили рішення про дострокове розірвання договору на оренду приміщення Торгові ряди (БРУМ)