У Білій Церкві планують створити Центр надання допомоги та організації масових заходів

Депутати вирішили створити комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської ради «Центр надання допомоги та організації масових заходів». Таке рішення ухвалили на засіданні 16 сесії, що відбулася 2 вересня.

Центр буде розташований за адресою: вул. Леваневського, 55.

Надавати має такі послуги:

надання соціальної допомоги без забезпечення проживання

театральна та концертна діяльність

діяльність із підтримки театральних і концертних заходів

індивідуальна мистецька діяльність

діяльність у сфері спорту

організування інших видів відпочинку та розваг

виробництво кіно-та відеофільмів, телевізійних програм

демонстрація кінофільмів

видання журналів та періодичних видань

оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах

надання інвестиційних послуг

Статутний капітал планується у розмірі 2 млн грн.

Водночас управління соціального захисту населення БМР висловило зауваження до проєкту рішення. Поміж іншого, йдеться про те, що у статуті майбутнього підприємства відстуній перелік видів соціальної допомоги, тому доцільність утворення підприємства як потенційного надавача соціальних послуг не видається можливим. Також управління соцзахисту зазначило, що новостворене підприємство буде дублювати функції терцентру, "Шансу" та управління культури та туризму БМР.