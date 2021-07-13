На місці стели Героїв Небесної Сотні хочуть збудувати будинок

"За основу були взяті проєкти архітекторів Юрія Бабича та Валерія Міщенка, роботи яких перемогли у конкурсі на розробку кращого концептуального рішення реконструкції Торгової площі, який проводився за ініціативи виконавчого комітету Білоцерківської міської ради та управління містобудування та архітектури у 2019 році. Однією із задач, яка вирішується запропонованими рішеннями реконструкції площі є доповнення простору площі за рахунок розміщення додаткових майданчиків, тіньових навісів, доріжок, алей, зелених зон та малих архітектурних форм.
Пропонується в межах площі організувати чотири тематичні мистецькі майданчики для архітекторів, художників, музикантів та літераторів, а також великий простір для проведення масових заходів. У підземному просторі під мистецькими майданчиками передбачаються приміщення для організації постійно діючих виставок, а також кав'ярні. Пішохідна алея, у вигляді кільця, забезпечуватиме комфортний прохід навколо Торгових рядів. Також планується всередині кільця відтворити зону історичного торгового майдану з бруківкою, перенесеною із старих вулиць міста та малими архітектурними формами, які будуть нагадувати про історію створення площі.
Одночасно збільшиться територія перед Торговими рядами, що дозволить збільшити сприйняття цілісності споруди в просторі майдану, а також підсилить значення об’єкта в формуванні ансамблю площі. Запроєктовані по чотирьох кутах площі доріжки нагадуватимуть герб міста - лук і три стріли", - так описується презентація проєкту, на який навіть журналістів не запрошували.
І жодного слова про новобуд біля виконкому. Виникає питання, навіщо у 2019 році обрали проєкт-переможець, витратили з бюджету міста 130 тис грн на конкурс, а тепер знову перемалювали площу? Для того, щоб в проєкті з'явився цей новобуд?
Журналістів на презентацію проєкту-несподіванки не запрошували. Скріншот із листа виконкому журналістам щодо заходів на тиждень.
У соцмережах громадяни так коментують ці наміри влади.
Ось такий проєкт переміг у 2019 році. Новобуду ще немає. Є фонтан біля виконкому.