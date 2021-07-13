На місці стели Героїв Небесної Сотні хочуть збудувати будинок

6 вересня у Білій Церкві зовсім неочікувано відбулася презентація концепції реконструкції Торгової площі. Неочікувано тому, що проєкт реконструкції площі був обраний у 2019 році. Серед 5 робіт члени журі визначили проєкт-перемодець. І ось через два роки...знову розробили новий проєкт. На відміну від попереднього, на цьому проєкті вже з'явився новий будинок, який хочуть збудувати біля виконкому там, де раніше стояв пам'ятник Леніну. Фактично, Торгова площа та БРУМ будуть закриті для огляду з боку вулиці Я. Мудрого.

"За основу були взяті проєкти архітекторів Юрія Бабича та Валерія Міщенка, роботи яких перемогли у конкурсі на розробку кращого концептуального рішення реконструкції Торгової площі, який проводився за ініціативи виконавчого комітету Білоцерківської міської ради та управління містобудування та архітектури у 2019 році. Однією із задач, яка вирішується запропонованими рішеннями реконструкції площі є доповнення простору площі за рахунок розміщення додаткових майданчиків, тіньових навісів, доріжок, алей, зелених зон та малих архітектурних форм.

Пропонується в межах площі організувати чотири тематичні мистецькі майданчики для архітекторів, художників, музикантів та літераторів, а також великий простір для проведення масових заходів. У підземному просторі під мистецькими майданчиками передбачаються приміщення для організації постійно діючих виставок, а також кав'ярні. Пішохідна алея, у вигляді кільця, забезпечуватиме комфортний прохід навколо Торгових рядів. Також планується всередині кільця відтворити зону історичного торгового майдану з бруківкою, перенесеною із старих вулиць міста та малими архітектурними формами, які будуть нагадувати про історію створення площі.

Одночасно збільшиться територія перед Торговими рядами, що дозволить збільшити сприйняття цілісності споруди в просторі майдану, а також підсилить значення об’єкта в формуванні ансамблю площі. Запроєктовані по чотирьох кутах площі доріжки нагадуватимуть герб міста - лук і три стріли", - так описується презентація проєкту, на який навіть журналістів не запрошували.

І жодного слова про новобуд біля виконкому. Виникає питання, навіщо у 2019 році обрали проєкт-переможець, витратили з бюджету міста 130 тис грн на конкурс, а тепер знову перемалювали площу? Для того, щоб в проєкті з'явився цей новобуд?

Журналістів на презентацію проєкту-несподіванки не запрошували. Скріншот із листа виконкому журналістам щодо заходів на тиждень.

У соцмережах громадяни так коментують ці наміри влади.

Ось такий проєкт переміг у 2019 році. Новобуду ще немає. Є фонтан біля виконкому.