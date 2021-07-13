Більше не потрібно “просто запитувати”

Рік тому Мінцифри запустило Гід з держпослуг — портал з інформацією про всі державні послуги в Україні. Як отримати та де замовити, які документи підготувати, строк, вартість та результат послуг тощо. Громадяни скористалися Гідом понад 1 мільйон разів, а щодня його відвідують близько 5 тисяч користувачів.

“Завдяки Гіду зникає необхідність зайвий раз звертатися до посередників або шукати юристів для консультації щодо певної держпослуги. Крім цього, Гід допомагає побороти корупцію на побутовому рівні”, — підкреслила заступник Міністра цифрової трансформації Людмила Рабчинська.

Гід вже допоміг українцям зорієнтуватися, як отримати пакунок малюка або його грошову компенсацію, зареєструвати місце проживання, отримати витяг з ЄДРПОУ або реєстру платників податків, обміняти посвідчення водія тощо. Кількість доступних послуг на Гіді зросла майже вдвічі. Сьогодні на порталі українці можуть знайти інформацію про понад 1800 послуг.

Інформацію про сервіси можна знайти легко та зручно: за ключовими словами або словосполученнями, за 17 сферами діяльності, за 36 життєвими подіями.

Проект реалізовано завдяки підтримці проекту USAID/UK aid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS» та за сприяння проекту SURGe, що фінансується Урядом Канади.

Урядовий портал