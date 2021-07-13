Переваги та нові можливості інформаційного сервісу вебпорталу електронних послуг ПФУ

В умовах сьогодення все більше і більше набувають популярності електронні сервіси Пенсійного фонду України. Можливість отримувати послуги дистанційно спрощує процедуру та надає унікальну можливість зручно взаємодіяти з органами Фонду.

Пенсійних фонд надає змогу кожному громадянину індивідуально здійснювати постійний контроль за даними, що впливають на його соціальні права. Застрахована особа має можливість отримати інформацію про свою зарплату та майбутню пенсію, перевіряти факт сплати внесків своїм роботодавцем та суму, з якої вони перераховуються, формувати довідки про будь-які види виплат тощо. Також користувачі вебпорталу за допомогою електронно-цифрового підпису (ключа ЕЦП) мають можливість заповнити звернення на призначення/перерахунок пенсії та надіслати його до підсистеми “Звернення”, подати анкету для зміни особистих даних в Реєстрі застрахованих осіб та скан-копії документів про трудовий стаж для подальшого призначення пенсії в автоматичному режимі.

Мобільний застосунок “Пенсійний фонд” забезпечує доступ до електронних сервісів Пенсійного фонду України у зручному форматі з мобільних пристроїв (смартфонів та планшетів).

Попередній запис на прийом до фахівців Фонду, здійснений через Портал, дає змогу самостійно визначити зручний час прийому і зменшити скупчення людей у громадських приймальнях.

Для працедавця на вебпорталі електронних послуг функціонує кабінет страхувальника, в якому доступна інформація щодо забезпечення прав працівників, сплати єдиного соціального внеску, є можливість отримати довідку про трудовий та страховий стаж працівників, подати скан-копії трудових книжок.

З часу заснування портал електронних послуг Фонду постійно модернізується та вдосконалюється. Одним із останніх нововведень Порталу є надання доступу на перегляд електронних листків непрацездатності. Цей сервіс є оптимальним способом дистанційного обслуговування юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, який забезпечує зручну можливість отримання документів і відомостей про найманих працівників, що перебувають на лікарняному.

Наголошуємо, що Пенсійний фонд України вживає всіх необхідних заходів для захисту особистих даних користувача вебпорталу електронних послуг від несанкціонованого доступу до них, а також зміни, розкриття чи знищення.

До цих заходів належать, зокрема, внутрішня перевірка процесів збору, зберігання та обробки даних і заходів безпеки, включаючи відповідне шифрування і заходи щодо забезпечення фізичної безпеки даних для запобігання неавторизованого доступу до систем, в яких зберігаються особисті дані.

Пенсійний фонд України надає доступ до інформації користувачів тільки тим працівникам Пенсійного фонду України, яким необхідно мати цю інформацію для здійснення операцій, які виконуються від імені Пенсійного фонду України.