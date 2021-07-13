Україна - перша держава в світі, де цифрові паспорти прирівняні до паперових

23 серпня закон про цифрові паспорти в Дії набрав чинності. Україна — перша держава у світі з цифровими паспортами, які мають таку ж юридичну силу, що й паперові документи. Відтепер ніхто не матиме права не приймати Дію. У застосунку доступні ID-картка та біометричний закордонний паспорт. Тепер ви можете користуватися ними будь-де на території України. Це один із головних кроків на шляху України до режиму “без паперів”.

Дійсність паспорта в Дії можна перевірити через QR-код, який діє три хвилини. Завдяки цьому підробити, викрасти чи забути паспорт неможливо. А перевірити його дійсність кожен може через свій смартфон. Це принцип people to people, який Мінцифри впроваджує під час запуску всіх наших послуг.

Щоб розширити функціонал цифрових паспортів, Мінцифри запустило шеринг документів. Це функція, яка замінює ксерокси та сканери. Цифрова копія потрапляє з вашого смартфона одразу в систему запитувача.

Якщо у вас навіть після 23 серпня не приймають Дію, то зверніться до служби підтримки. Розкажіть, де це сталося, за яких обставин. Команда впровадження розбереться в ситуації та виправить її. Великі зміни розпочинаються з маленьких кроків.

Входження у режим paperless є тривалим і достатньо складним процесом. До нового завжди важко звикнути, але Мінцифри зробило так, щоб це було легко. paperless.diia.gov.ua — єдиний портал, де зібрані інструкції щодо роботи та використання цифрових документів. Там ви зможете знайти все — від авторизації в застосунку чи на порталі до отримання електронного підпису. Там з’являтимуться нові інструкції, як тільки запускатимуться нові електронні послуги.

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