Капітальні видатки місцевих бюджетів за сім років децентралізації зросли на понад 60%

Капітальні видатки місцевих бюджетів за сім років реформи децентралізації зросли на понад 60% — і за 2020 рік склали 96,8 млрд грн. Про це повідомив Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

«До реформи децентралізації більшість територіальних громад були надмірно подрібненими та не могли надавати відповідні послуги своєму населенню. Коли ж органи місцевої влади отримали повноваження на управління фінансами — доходи місцевих бюджетів у 2020 році збільшилися до близько 304 млрд грн. А обсяг капітальних видатків місцевих бюджетів за 2020 рік склав 96,8 млрд грн, що на 5,6 млрд гривень більше, ніж у 2018 році. Для порівняння, у 2015 році капітальні видатки місцевих бюджетів становили 32,2 млрд грн», — зауважив Олексій Чернишов.

Водночас Міністр наголосив, що саме завдяки об’єднанню дрібних громад розширились не тільки їхні повноваження, але й фінансові можливості для реалізації розвиткових проектів.

Нагадаємо, раніше Олексій Чернишов повідомив, що посли країн «Великої сімки» привітали успіх України в об’єднанні тергромад і наголосили, що це є прикладом спроможності реалізовувати реформи.

Урядовий портал

Нагадаємо, реформа децентралізації розпочалася у 2014 році, тоді урядом керував Арсеній Яценюк, а Президентом України був обраний Петро Порошенко.