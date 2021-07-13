Капітальні видатки місцевих бюджетів за сім років децентралізації зросли на понад 60%

«До реформи децентралізації більшість територіальних громад були надмірно подрібненими та не могли надавати відповідні послуги своєму населенню. Коли ж органи місцевої влади отримали повноваження на управління фінансами — доходи місцевих бюджетів у 2020 році збільшилися до близько 304 млрд грн. А обсяг капітальних видатків місцевих бюджетів за 2020 рік склав 96,8 млрд грн, що на 5,6 млрд гривень більше, ніж у 2018 році. Для порівняння, у 2015 році капітальні видатки місцевих бюджетів становили 32,2 млрд грн», — зауважив Олексій Чернишов.
Водночас Міністр наголосив, що саме завдяки об’єднанню дрібних громад розширились не тільки їхні повноваження, але й фінансові можливості для реалізації розвиткових проектів.
Нагадаємо, раніше Олексій Чернишов повідомив, що посли країн «Великої сімки» привітали успіх України в об’єднанні тергромад і наголосили, що це є прикладом спроможності реалізовувати реформи.
Нагадаємо, реформа децентралізації розпочалася у 2014 році, тоді урядом керував Арсеній Яценюк, а Президентом України був обраний Петро Порошенко.