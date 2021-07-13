На 50-200% зросли мінімальні пенсії для людей з інвалідністю внаслідок аварії на ЧАЕС

З1 липня зросли мінімальні розміри пенсій по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи (перша категорія) в результаті ухвалення закону, розробленого Мінсоцполітики.

Внаслідок проведених перерахунків підвищення мінімального розміру таких пенсій склало від 80% до 200%, а саме мінімальний розмір пенсії по інвалідності для осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, зріс:

для людей І групи інвалідності - з 2 780 грн до 6 000 грн;

для людей ІІ групи інвалідності - з 2317,50 грн до 4 800 грн;

для людей ІІІ групи інвалідності - з 2 039,4 грн до 3 700 грн;

для дітей з інвалідністю - з 1 854 грн до 3 700 грн.

Починаючи з 2022 року фіксовані розміри індексуватимуться щороку з 1 березня на коефіцієнт збільшення пенсій.

Також на 50% - 96% збільшився розмір щомісячної державної адресної допомоги до пенсії для осіб з інвалідністю з числа ліквідаторів аварії на ЧАЕС.

Починаючи з липня, щомісячну державну адресну допомогу до пенсії люди з інвалідністю з числа ліквідаторів аварії на ЧАЕС із урахуванням інших виплат до пенсії (надбавок, додаткової пенсії) отримають у сумі, якої не вистачає для досягнення:

для людей І групи інвалідності – 10 340,35 грн (було 5 283,90 грн);

для людей ІІ групи інвалідності – 8 272,28 грн (було 4 727,70 грн);

для людей ІІІ групи інвалідності – 6 204,21 грн (було 4 171,50 грн).

Внаслідок цього рішення зросли пенсії у більш ніж 40 тисяч людей.

Зазначені категорії осіб одержать підвищені пенсії у серпні із одночасною доплатою до підвищених розмірів за липень.

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