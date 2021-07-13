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У Білій Церкві демонтують низку тимчасових споруд

  • Вівторок, лип. 13 2021
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У Білій Церкві демонтують низку тимчасових споруд

На засіданні виконкому БМР 13 липня прийнято рішення про демонтаж тимчасових споруд та огорож, а саме:

  • самовільно встановленої огорожі (паркану) в районі кафе-бару «ПОРТЕР ПАБ» вул. Леваневського,53А, (паркова зона будинку культури «РОСАВА»), поруч з багатоквартирним житловим будинком по вул. Леваневського,55
  • тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності, що розміщена в м. Біла Церква по проспекту Князя Володимира, в складі зупинки очікування громадського транспорту «вул. Шевченка», в напрямку руху до масиву Леваневського
  • тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця Іванова Віталія Євгеновича, що розміщена в м. Біла Церква по вул. Січневий прорив, в районі житлового будинку № 3
  • тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця Судоргіна Сергія Олександровича, що розміщена в м. Біла Церква по вул. Тімірязєва, в районі житлового будинку № 12
  • тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності, що розміщена в м. Біла Церква по вул. Вернадського, в районі  житлового будинку № 10
  • тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності, що розміщена в м. Біла Церква по Торговій площі, в районі будинку № 2/1
  • тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця Діденка Дмитра Ігоровича, що розміщена в м. Біла Церква по вул. Олеся Гончара, в районі житлового будинку № 22
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Опубліковано в Влада

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