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Вартість користування першим білоцерківським громадським туалетом

  • Четвер, черв. 24 2021
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Вартість користування першим білоцерківським громадським туалетом

22 червня відбулося засідання виконавчого комітету Білоцерківської міської ради, на якому прийнято рішення про встановлення тарифу на послуги з користування громадськими вбиральнями, які надає КП БМР «Білоцерківський міський парк культури та відпочинку ім. Т.Шевченка».

Рішенням встановлено тимчасовий тариф у розмірі 5 грн, який діятиме з 01 липня поточного року.

Туалет знаходиться у новозбудованому приміщенні біля зупинки громадського транспорту "Соборна площа"

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Опубліковано в Влада

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