Вартість користування першим білоцерківським громадським туалетом

22 червня відбулося засідання виконавчого комітету Білоцерківської міської ради, на якому прийнято рішення про встановлення тарифу на послуги з користування громадськими вбиральнями, які надає КП БМР «Білоцерківський міський парк культури та відпочинку ім. Т.Шевченка».