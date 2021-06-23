На ремонт вул. Театральна виділили 7, 9 млн грн

- на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету додано суму 3 537 610 грн (у тому числі: 922 415 грн на дидактичний матеріал та 2 615 195 грн на придбання обладнання)
- на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі 1 163 014 грн.
Також внесені зміни у дві обласні програми, які стосуються капітального ремонту автомобільних доріг та будівництва/реконструкції об’єктів інфраструктури.
Одна зі змін стосується ремонту дороги по вул. Театральна. На цю дорогу витратять 7, 9 млн грн. Саме на ній розташована недобудова, в якій планують зробити ЦНАП.