Міська влада планує збільшити податок на присадибні ділянки та ввести збір за паркування

На 14 сесію, що відбудеться 24 червня, виноситься проєкт рішення про встановлення місцевих податків і зборів на території Білоцерківської міської територіальної громади.

Проєкт рішення пройшов громадське обговорення та профільну депутатську комісію.

Ставки податків на 2022 рік практично не змінюються за виключення одного податку: на присадибні ділянки. Розмір податку збільшується з 0, 01% до 0,03%. Міська влада це пояснює тим, що нині діюча ставка менша за «вартість конверта», яким надсилається повідомлення про сплату податку.

Ставки платників єдиного податку залишилися на рівні попередніх років: для І групи - 9% від розміру прожиткового мінімуму; для ІІ групи - 17 % від розміру мінімальної заробітної плати.

На рівні 2021 року залишають туристичний збір: для внутрішнього туризму – 0,4%, для виїзного туризму - 1,2% від розміру мінімальної заробітної плати.

Податок на нерухомість залишається без змін та становитиме фізичним та юридичним особам від 0,1 до 1,5%.

Вводиться новий збір за місця для паркування транспортних засобів у розмірі 0,01% мінімальної заробітної плати.

З усіма ставками податків можна ознайомитися на сайті БМР.