Уряд схвалив законопроект щодо монетизації пільг з оплати проїзду

Законопроектом пропонується внести зміни до законів України, якими передбачається, що пільги з оплати проїзду та інші надаються на підставі рішень органів місцевого самоврядування і виплачуються у визначеному ними порядку та розмірах у формі грошової компенсації.

Також вносяться зміни до законів України „Про транспорт” та „Про автомобільний транспорт” у зв’язку із запровадженням грошової компенсації замість пільг з оплати проїзду.

Прийняття законопроекту дасть можливість органам місцевого самоврядування самостійно вирішувати питання надання пільг з оплати проїзду та сприятиме адресності їх надання.

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