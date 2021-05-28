З 1 червня запрацює новий механізм отримання технічних засобів реабілітації особами з інвалідністю

Особам з інвалідністю розширено можливості для подачі документів для отримання технічних та інших засобів реабілітації, вони матимуть право подати зазначені документи через:
- центри надання адміністративних послуг;
- структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад;
- електронний кабінет особи з інвалідністю (після його впровадження в промислову експлуатацію).
Крім того, також з 1 червня 2021 року особи з інвалідністю отримають додаткові гарантії:
- спрощено процедуру укладання договорів на виготовлення та поставку технічних та інших засобів реабілітації, що дозволить зменшити час, необхідний для забезпечення зазначеними виробами;
- запроваджена безстрокова дія направлень на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації для осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб з ампутаційними куксами, вродженими вадами типу ампутаційних кукс або вкорочення кінцівок та інших захворювань;
- доповнено перелік технічних та інших засобів реабілітації, якими забезпечуються особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, зокрема такими: світловий сигналізатор або вібросигналізатор ,,Нічна няня”, пристрій для визначення рівня рідини, триколісні велосипеди для дорослих, повзуни;
- розширено перелік засобів, за які буде виплачуватись особам з інвалідністю компенсація за самостійно придбані вироби, зокрема додано багатофункціональний плеєр, ортезні вироби із текстильних матеріалів, акумулятори до крісел колісних з електроприводом, наконечники для палиць тактильних;
- запроваджено технічне обслуговування технічних та інших засобів реабілітації шляхом укладання відповідних договорів між особами з інвалідністю та підприємствами.
Нагадаємо, для покращення забезпечення осіб з інвалідністю:
- унормовано повторне забезпечення учасників АТО/ООС виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та/або спеціальними виробами для занять спортом для активної участі у громадському житті країни, в спортивних змаганнях міжнародного та всеукраїнського рівня;
- спільно з МОЗ осучаснено перелік медичних показань і протипоказань при призначенні технічних та інших засобів реабілітації;
- запроваджено моніторинг контролю за якістю та своєчасністю забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації.