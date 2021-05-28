Зміни до Генплану Білої Церкви обійдуться в 11, 5 млн грн

Геннадій Дикий захищав новий Генплан як міг. У 2021 році виявилося, що він потребує змін за 11, 5 млн грн

27 травня на 13 сесії БМР прийняли три рішення, які стосуються Генплану Білої Церкви та містобудівної документації та потребують чималих витрат з міського бюджету.

Так, депутати депутати ухвалили рішення про розроблення документації щодо внесення змін до Генерального плану Білої Церкви, затвердженого у листопаді 2016 році. Отже, тепер почнеться розробка відповідної документації. Спроби внести зміни були й в 2019 році. Тоді міська рада приймала аналогічне рішення. Проте воно не було втілено в життя.

Також депутати внесли зміни до Програми заходів щодо розроблення містобудівної документації Білоцерківської міської територіальної громади на період 2021-2023 роки, затвердженої рішенням міської ради від 24 грудня 2020 року № 42-05-VІІІ. А саме змінили обсяг фінансування. Відтак, на програму потрібно витратити 31, 8 млн грн., у тому числі на внесення змін до Генплану – 11, 5 млн грн.

Нагадаємо, ДП «Науково-дослідний і проектний інститут містобудування» Мінрегіонбуду розробив для Білої Церкви новий Генплан у 2016 році. Документ спричинив скандал, адже, як виявилося, у ньому була запроєктована дорога по дачним будинкам на Залізничному селищі. Вартість Генплану для міського бюджету тоді становила – 2, 3 млн грн. Тепер же планують внести зміни аж за 11, 5 млн. грн!

Внесли зміни також до Програми розвитку земельних відносин Білоцерківської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням міської ради від 24 грудня 2020 року № 43-05-VІІІ. Також збільшується ціна програми: з 17, 1 млн грн до 18, 6 млн грн.