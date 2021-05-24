Тарифи на послуги Будинку урочистих подій зросли

|п/п
|Послуги
|
Одиниця виміру
(послуга)
|
Ціна
без ПДВ
(грн)
|
Ціна
з ПДВ (грн)
|1
|
Надання великих залів урочистих подій для проведення обряду одруження.
*Примітка: у вихідні (неділя, понеділок), не робочі та святкові дні оплата послуги здійснюється у подвійному розмірі.
|1
|2380,00
|2856,00
|2
|
Надання малого залу урочистих подій для проведення обряду одруження.
*Примітка: у вихідні (неділя, понеділок), не робочі та святкові дні оплата послуги здійснюється у подвійному розмірі.
|1
|588,00
|705,60
|3
|
Проведення виїзного обряду одруження.
*Примітка: у вихідні (неділя, понеділок), не робочі та святкові дні оплата послуги здійснюється у подвійному розмірі.
|1
|2750,00
|3300,00
|4
|
Проведення обряду ювілейних свят.
*Примітка: у вихідні (неділя, понеділок), не робочі та святкові дні оплата послуги здійснюється у подвійному розмірі.
|1
|2380,00
|2856,00
|5
|
Надання приміщення для проведення презентацій, семінарів, зустрічей у великому залі 1 година.
*Примітка: у вихідні (неділя, понеділок), не робочі та святкові дні оплата послуги здійснюється у подвійному розмірі.
|1
|632,50
|759,00
|6
|
Надання приміщення для проведення презентацій, семінарів, зустрічей у малому залі 1 година.
*Примітка: у вихідні (неділя, понеділок), не робочі та святкові дні оплата послуги здійснюється у подвійному розмірі.
|1
|440,00
|528,00
|7
|
Прокат костюмів «Янголят», «Квіткові дівчата», українських у залах.
*Примітка: на виїзді, у вихідні (неділя, понеділок), не робочі та святкові дні оплата послуги здійснюється у подвійному розмірі.
|1
|357,50
|429,00
|8
|
Проведення фуршету у залах.
*Примітка: проведення фуршету на виїзді у вихідні (неділя, понеділок), не робочі та святкові дні оплата послуги здійснюється у подвійному розмірі.
|1
|220,00
|264,00
|9
|Організація проведення обряду «Шлюб за 24 години».
|1
|3300,00
|3960,00
|10
|Надання в оренду фотозони.
|1
|220,00
|264,00