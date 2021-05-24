Важливо

Тарифи на послуги Будинку урочистих подій зросли

  • Середа, трав. 26 2021
  • Автор 
Тарифи на послуги Будинку урочистих подій зросли

Таке рішення прийняв виконком БМР 25 травня на своєму засіданні. Нові тарифи тепер такі:

п/п Послуги

Одиниця виміру

(послуга)

Ціна

без ПДВ

(грн)

Ціна

з ПДВ (грн)
1

Надання великих залів урочистих подій для проведення обряду одруження.

*Примітка: у вихідні (неділя, понеділок), не робочі та святкові дні оплата послуги здійснюється у подвійному розмірі.

 1 2380,00 2856,00
2

Надання малого залу урочистих подій для проведення обряду одруження.

*Примітка: у вихідні (неділя, понеділок), не робочі та святкові дні оплата послуги здійснюється у подвійному розмірі.

 1 588,00 705,60
3

Проведення виїзного обряду одруження.

*Примітка: у вихідні (неділя, понеділок), не робочі та святкові дні оплата послуги здійснюється у подвійному розмірі.

 1 2750,00 3300,00
4

Проведення обряду ювілейних свят.

*Примітка: у вихідні (неділя, понеділок), не робочі та святкові дні оплата послуги здійснюється у подвійному розмірі.

 1 2380,00 2856,00
5

Надання приміщення для проведення презентацій, семінарів, зустрічей у великому залі 1 година.

*Примітка: у вихідні (неділя, понеділок), не робочі та святкові дні оплата послуги здійснюється у подвійному розмірі.

 1 632,50 759,00
6

Надання приміщення для проведення презентацій, семінарів, зустрічей у малому залі 1 година.

*Примітка: у вихідні (неділя, понеділок), не робочі та святкові дні оплата послуги здійснюється у подвійному розмірі.

 1 440,00 528,00
7

Прокат костюмів «Янголят», «Квіткові дівчата», українських у залах.

*Примітка: на виїзді, у вихідні (неділя, понеділок), не робочі та святкові дні оплата послуги здійснюється у подвійному розмірі.

 1 357,50 429,00

 

8

Проведення фуршету у залах.

*Примітка: проведення фуршету на виїзді у вихідні (неділя, понеділок), не робочі та святкові дні оплата послуги здійснюється у подвійному розмірі.

 1 220,00 264,00
9 Організація проведення обряду «Шлюб за 24 години». 1 3300,00 3960,00
10 Надання в оренду фотозони. 1 220,00 264,00

 

SocButtons v1.5
Прочитано 22 раз
Опубліковано в Влада

You have no rights to post comments

Наверх

Поділитись новиною

Відправити в FacebookВідправити в Google BookmarksВідправити в TwitterВідправити в LinkedIn

Вибір редакції

Читайте також

Фото та відео