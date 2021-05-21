Геннадій Дикий ініціює продаж приміщень готелю "Рось" та поліклініки профоглядів

На чергову 13 сесію БМР, яка відбудеться 27 травня 2021 року, за ініціативи міського голови Геннадія Дикого виноситься два питання виставлення комунальних приміщень на продаж з аукціону. Це приміщення по бульвару Олександрійському, 94 (готель «Рось») та приміщення по вул. Б. Хмельницького, 25 (поліклініка профоглядів). Юридичне управління БМР висловило заперечення проти продажу приміщення, де знаходиться готель «Рось».

Міський голова Геннадій Дикий вніс подання про затвердження об’єкта комунальної власності по бульвару Олександрійському, 94 до приватизації шляхом продажу на аукціоні та визнання таким, що втратило чинність рішення БМР від 29. 08.2019 «Про заборону приватизації об’єкта комунальної власності по бульвару Олександрійському, 94».

Площа будівлі – 8930, 8 кв м. Профіль об’єкта приватизації (готельно-ресторанний комплекс) має бути збережений упродовж 5 років з дати купівлі. Також покупець зобов’язаний переукласти договори оренди з тими організаціями, які наразі орендують приміщення в готелі «Рось», як мінімум до кінця 2022 року.

Юридичне управління БМР підготувало зауваження щодо цього проєкту рішення. Аргументи такі:

27 липня 2016 року ця будівля була арештована та оголошено заборону на її відчуження через борги КП БМР «Підприємство готельного господарства» перед КП БМР «Білоцерківтепломережа» за опалення. Продаж цього приміщення, яке закріплене за готелем «Рось» з аукціону буде ввжатися втручанням в господарську діяльність останнього.

Тож юридичне управління рекомендує депутатам утриматися від прийняття цього рішення.

Також міський голова Геннадій Дикий ініціював продаж приміщення (площа – 201, 8 кв м), в якому знаходиться поліклініка профоглядів за адресою вул. Б. Хмельницького, 25. При цьому пропонує зарахувати 85% отриманих від приватизації коштів до міського бюджету, а 15% - віддати балансоутримувачу. При цьому в проєкті рішення не вказано, хто ж є цим балансоутримувачем.

Юридичне управління БМР також висловило зауваження до цього проєкту рішення, зазначивши, що ЗУ «Про приватизацію державного та комунального майна» передбачає, що кошти від продажу майна зараховуються у міський бюджет у повному обсязі.

Чи дослухаються депутати БМР до зауважень юристів міськради, наразі невідомо. Також невідомо, куди ж переселять саму поліклініку. Поки що проєкти рішень навіть не пройшли профільну депутатську комісію з інвестиційних питань.