Юлія Тимошенко: Люди за референдум, «Батьківщина» з людьми!

У суботу, 22 травня, під Києвом збереться 17 тисяч українців. Вони складуть ініціативну групу, що збиратиме підписи за проведення всеукраїнського референдуму на захист землі, за який виступає 77% громадян.

Про це під час виступу з трибуни парламенту заявила Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко.

«Всіма соціальними й економічними рішеннями, які ухвалюються останні роки, українців «виштовхують» з власної землі. Сотнями тисяч вони виїжджають з України не тому, що не люблять свою Батьківщину, а тому що для них створені неможливі для життя й роботи умови. А зараз ще й проштовхуються закони про продаж сільськогосподарської землі», – обурилася Юлія Тимошенко.

Так званий «ринок землі», який відкриється з 1 липня цього року, лідер «Батьківщини» назвала «божевіллям», адже йдеться про розпродаж 72% території України.

«22 травня о 12:00 за 30 кілометрів від Києва зберуться разом майже всі аграрні асоціації, профспілки, представники промисловців і підприємців, щоб провести збори великої ініціативної групи, яка налічує понад 17 тисяч людей. Разом з ними наша команда готова розпочати всеукраїнський референдум проти продажу сільськогосподарської землі», – повідомила Юлія Тимошенко.

На її переконання, вдалий світовий досвід вільного ринку землі визначає привілеї винятково для власних фермерів, а не продаж землі іноземцям, як це передбачено в ухвалених владною командою законах.

«Соціологічні опитування показують, що 77% людей хочуть взяти участь у референдумі. Ми з людьми! Ми за Україну і за те, щоб українці були господарями на своїй землі!» – заявила Юлія Тимошенко.