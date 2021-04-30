«БАТЬКІВЩИНА» Тимошенко - єдина фракція, яка не дала жодного голосу за розпродаж землі іноземцям

Парламент ухвалив антинародні зміни до Земельного Кодексу. Уже через 2 місяці, з 1 липня цього року, в Україні розпочнеться тотальний розпродаж сільськогосподарської землі - за законом, який рік тому ухвалила президентська фракція. І головним критерієм стануть гроші. Захист фермерів, пріоритетні права для українців, пільгове та доступне кредитування - ті норми, які запроваджували усі країни, щоб підтримати власного виробника і селянина - Зеленський і його «слуги» повністю проігнорували. За гроші - будь-який каприз.

ЗЛОЧИН ПРОТИ ДЕРЖАВИ

Через рік після ухвалення закону про ринок землі президент і його фракція продовжили свою чорну справу. До парламенту був внесений законопроєкт про зміни до Земельного кодексу, який багатократно погіршив ситуацію. Фракція «Батьківщина» подала до нього понад тисячу правок і домоглася їх повноцінного розгляду за процедурою, тим самим максимально відтермінувавши ухвалення закону в цілому. Однак президентський каток з розпродажу всієї стратегічної власності країни працює на повну. 284 голоси «за» - і руйнівний для України закон був ухвалений. Жодного голосу за нього не дала тільки одна фракція - «Батьківщина» Юлії Тимошенко. На знак протесту всі депутати цієї політичної сили під час голосування вийшли до трибуни і підняли свої картки вгору, вигукуючи «Ганьба!». Юлія Тимошенко заявила, що це чорний день в історії України: «Українців позбавили права володіти власною землею». То що ж насправді ухвалили у парламенті за дорученням президента?

Фракція «Батьківщина» не дала жодного голосу за розпродаж землі

ТЕПЕР НАШУ ЗЕМЛЮ ЗМОЖУТЬ КУПУВАТИ ІНОЗЕМЦІ

Відповідно до ухваленого закону, українські сільськогосподарські землі тепер можна без обмеження продавати іноземним фізичним і юридичним особам. Великі і багаті іноземні корпорації, які мають доступ до дешевих кредитів, отримали право брати участь в аукціонах з продажу землі на рівних з українцями, у яких немає стільки грошей і тим більше немає доступних кредитів. Це означає, що всю найбільш «ласу» землю скуплять саме іноземці. Адже наші чорноземи - найродючіші і найдешевші в Європі.

ОРЕНДОВАНУ ЗЕМЛЮ ЗМОЖУТЬ ПРОДАВАТИ БЕЗ ЗГОДИ ВЛАСНИКА

У законі зазначено, що право оренди може продаватися або передаватися в заставу без погодження з власником земельного паю. Це означає, що якщо українці віддали зараз в оренду свій пай, то орендар без погодження з ними може її продати, перепродати або закласти в банк, а потім не повернути власнику паю ні землю, ні гроші. Була земля - і немає.

ЗНІМАЄТЬСЯ ЗАБОРОНА НА ПРОДАЖ ЦІННИХ ЗЕМЕЛЬ

Ухвалені зміни до Земельного Кодексу знімають заборону на продаж цінних земель. Що це таке? Це заповідники, водойми, ліси…Тепер їх можна продавати. Причому узгоджувати це треба не з парламентом, не з урядом - а з окремими чиновниками, які за хабар можуть дати дозвіл на будь-що.

ТЕПЕР ДОЗВОЛЕНО ЗНІМАТИ ВЕРХНІЙ РОДЮЧИЙ ШАР ЗЕМЛІ

У попередньому варіанті Земельного Кодексу було заборонено знімати верхній шар ґрунтів, бо він формується тисячі років і є національним надбанням. Щойно прийняті зміни до Земельного Кодексу дозволяють тому, хто купить українську землю на аукціоні, знімати верхній шар чорноземів за власним бажанням - безконтрольно і безкарно. Крім того, тим, хто купить сільськогосподарську землю (в тому числі іноземцям), Кодекс дозволяє на цій землі видобувати корисні копалини.

ПРАВО ПОСТІЙНОГО КОРИСТУВАННЯ СКАСОВУЄТЬСЯ

Громадяни, яким належить право довічного користування землею (це практично всі українські фермери), право довічного успадкованого володіння землею (це ті, хто отримали свої присадибні ділянки, городи в довічне володіння через спадщину) - тепер теж мусять піти на аукціони і вдруге викуповувати власну землю за ринковою вартістю. Де звичайним селянам взяти гроші, щоб конкурувати з корпораціями? Чому їм взагалі треба купувати свою ж землю?

ЮЛІЯ ТИМОШЕНКО КЛИЧЕ НА РЕФЕРЕНДУМ

Коментуючи ухвалення антинародного закону про розпродаж землі, лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко нагадала, як рік тому президент Зеленський обіцяв провести референдум з питань продажу землі іноземцям. «На сьогоднішній день без будь-яких референдумів практично у нас з вами забрали 72% території України - саме стільки займає сільськогосподарська земля. Нам більше не буде належати прибуток. Нам більше не будуть належати врожаї. Нам більше не буде належати нічого на нашій землі. Тому що 284 депутати нас щойно продали за дорученням президента», - заявила Юлія Тимошенко.

Вона також нагадала результати соціологічних досліджень: 75% українців - проти продажу землі взагалі!

Саме тому «Батьківщина» об’єднується з людьми і розпочинає свій референдум проти продажу сільськогосподарської землі. В усіх регіонах України вже формуються ініціативні групи, які збиратимуть підписи. Юлія Тимошенко закликала усіх українців долучатися до організації цього референдуму: «Я хочу попросити українців: прокиньтеся будь ласка від цього солодкого сну. Прокиньтеся і побачте, що з вами роблять! Якщо ви не захистите зараз себе і Україну - не буде ні України, ні української нації. Тому що зараз нас практично позбавляють всього, що є складовою нашої державності, нашого суверенітету».