Кладовища закрили, скупчуватися "можна" без масок лише на алеях

Ухвалили рішення зобов'язати священників забезпечити дотримання протиепідеміологічних заходів, також під час проведення служби в храмі має бути не більше 1 особи на 10 кв м, організувати онлайн-служби, вхідні двері тримати відчиненими, не проводити заходів, які передбачають фізичний контакт.

Також влада вирішила заборонити вхід та в'їзд на кладовища під час поминальних днів - 8,9,10, 11 травня - у Білій Церкві та приєднаних селах, а також 16 травня - у Шкарівці.

Цікавим на фоні цього рішення видається нещодавний променад міського голови Геннадія Дикого та його підлеглих, а також частини депутатів БМР по новозбудованій алеї на масиві Леваневського, де не було дотримано ані дистанції в 1, 5 метра, ані протиепідемічних заходів, як-то носіння захисної маски.

На стоп-кадрі з відео чітко видно "подвійні стандарти" влади Білої Церкви.

Стоп-кадр з ВІДЕО

Точно так само проводили толоку без масок та дотримання дистанції. Напевно, коронавірус поширюється лише в церквах і на кладовищах...

Стоп-кадр з ВІДЕО