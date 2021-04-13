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Кладовища закрили, скупчуватися "можна" без масок лише на алеях

  • П'ятниця, квіт. 30 2021
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Кладовище &quot;Старе Київське&quot; Кладовище "Старе Київське"

30 квітня виконком БМР провів позачергове засідання щодо організації проведення Великодніх свят та поминальних днів на території Білоцерківської міської територіальної громади.

Ухвалили рішення зобов'язати священників забезпечити дотримання протиепідеміологічних заходів, також під час проведення служби в храмі має бути не більше 1 особи на 10 кв м, організувати онлайн-служби, вхідні двері тримати відчиненими, не проводити заходів, які передбачають фізичний контакт.

Також влада вирішила заборонити вхід та в'їзд на кладовища під час поминальних днів - 8,9,10, 11 травня - у Білій Церкві та приєднаних селах, а також 16 травня - у Шкарівці.

Цікавим на фоні цього рішення видається нещодавний променад міського голови Геннадія Дикого та його підлеглих, а також частини депутатів БМР по новозбудованій алеї на масиві Леваневського, де не було дотримано ані дистанції в 1, 5 метра, ані протиепідемічних заходів, як-то носіння захисної маски.

На стоп-кадрі з відео чітко видно "подвійні стандарти" влади Білої Церкви.

maska

Стоп-кадр з ВІДЕО

Точно так само проводили толоку без масок та дотримання дистанції. Напевно, коронавірус поширюється лише в церквах і на кладовищах...

toloka

 Стоп-кадр з ВІДЕО

 

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Опубліковано в Влада
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