Депутати виділили 3 млн грн на допомогу тим підприємцям, які постраждали від карантинних обмежень

Ці зміни передбачають надання допомоги застрахованим особам на період карантину. На ці цілі виділять з міського бюджету 3 млн грн.
Виконком БМР прийме порядок надання допомоги.
Списки отримувачів допомоги надасть Київська обласна державна адміністрація. Міська влада не буде самостійно формувати списки тих підприємців, які потребують допомоги.
Кошти з міського бюджету будуть додані до тих 8 тис грн, які надає держава підприємцям, що подали відповідні заяви через додаток "Дія" чи в інший доступний їм спосіб.
Розмір допомоги не озвучували.