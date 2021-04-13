Депутати виділили 3 млн грн на допомогу тим підприємцям, які постраждали від карантинних обмежень

29 квітня на 12 сесії БМР депутати прийняли рішення "Про внесення змін у рішення Білоцерківської міської ради від 28 січня 2021 року № 252-08-VIIІ «Про затвердження Програми розвитку малого і середнього підприємництва в Білоцерківській міській територіальній громаді на 2021-2023 роки».

Ці зміни передбачають надання допомоги застрахованим особам на період карантину. На ці цілі виділять з міського бюджету 3 млн грн.

Виконком БМР прийме порядок надання допомоги.

Списки отримувачів допомоги надасть Київська обласна державна адміністрація. Міська влада не буде самостійно формувати списки тих підприємців, які потребують допомоги.

Кошти з міського бюджету будуть додані до тих 8 тис грн, які надає держава підприємцям, що подали відповідні заяви через додаток "Дія" чи в інший доступний їм спосіб.

Розмір допомоги не озвучували.