На нові пасажирські маршрути обрано перевізників

27 квітня на засіданні виконкому БМР затвердили результати конкурсу щодо визначення перевізників на автобусних маршрутах загального користування Білоцерківської міської територіальної громади. Ними стали:

№ 4 (Ш) «Житловий масив Таращанський («Біла Вежа») – с. Шкарівка» - ТОВ «Транссіті» ;

«Житловий масив Таращанський («Біла Вежа») – с. Шкарівка» - ; № 20 «вул. Ярмаркова – Житловий масив Таращанський» - ТОВ «Транссіті» ;

«вул. Ярмаркова – Житловий масив Таращанський» - ; № 6 (С) «вул. Сквирське шосе – с. Сидори (с. Володимирівка – с. Дрозди – с. Мазепинці) - ТОВ «Білоцерківський автобусний парк »;

(С) «вул. Сквирське шосе – с. Сидори (с. Володимирівка – с. Дрозди – с. Мазепинці) - »; № 23 «вул. Ярмаркова – вул. Сквирське шосе» - ТОВ «Білоцерківський автобусний парк» ;

«вул. Ярмаркова – вул. Сквирське шосе» - ; № 11 (С) «вул. Київська – с. Скребиші (с. Глушки – с. Храпачі)» - ТОВ «Білоцерківський автобусний парк» ;

«вул. Київська – с. Скребиші (с. Глушки – с. Храпачі)» - ; № 24 «вул. Ярмаркова – вул. Київська» - ТОВ «Білоцерківський автобусний парк» ;

«вул. Ярмаркова – вул. Київська» - ; № 16 (Г) «Житловий масив Піщаний – с. Городище (с. Глибочка – с. Пилипча)» - ТОВ «Транссіті» ;

«Житловий масив Піщаний – с. Городище (с. Глибочка – с. Пилипча)» - ; № 25 «вул. Ярмаркова – Житловий масив Піщаний» - ТОВ «Транссіті» ;

«вул. Ярмаркова – Житловий масив Піщаний» - ; № 18П «вул. Івана Кожедуба («Хімбуд») – с. Піщана» - ПП «К-А-Н» ;

«вул. Івана Кожедуба («Хімбуд») – с. Піщана» - ; № 19 (Г) «вул. Сухоярська («Сфера Авто») – с. Гайок (с. Терезине – с. Вільна Тарасівка)» - ТОВ «Білоцерківський автобусний парк» ;

«вул. Сухоярська («Сфера Авто») – с. Гайок (с. Терезине – с. Вільна Тарасівка)» - ; № 22 (Т) «Автомагістраль Київ-Одеса (Одеська траса) – с. Томилівка» - ТОВ «Транссіті»;

«Автомагістраль Київ-Одеса (Одеська траса) – с. Томилівка» - № 26 «вул. Ярмаркова – вул Івана Кожедуба («Хімбуд») – ПП «К-А-Н» ;

«вул. Ярмаркова – вул Івана Кожедуба («Хімбуд») – ; № 27 «вул. Ярмаркова – вул. Сухоярська («Сфера Авто»)» - ТОВ «Білоцерківський автобусний парк» ;

«вул. Ярмаркова – вул. Сухоярська («Сфера Авто»)» - ; № 28 «вул. Ярмаркова – Автомагістраль Київ-Одеса (Одеська траса)» - ТОВ «Транссіті»

З переможцями конкурсів укладуть договір терміном на 5 років. У 2022-2023 роках вони мають оновити свій автопарк, виконавши інвестиційні зобов'язання.