З 24 квітня дозволяється відвідування закладів громадського харчування та торгівля непродовольчими товарами

23 квітня виконком БМР прийняв рішення про організацію роботи закладів громадського харчування та суб’єктів господарювання, які провадять діяльність у сфері торгового обслуговування населення на період дії карантину.

Вони можуть провадити свою діяльність з 24 квітня 2021 року за умов дотримання усіх протиепідемічних заходів, зокрема використання засобів індивідуального захисту, антисептиків, дезінфекції поверхонь. Столики в кафе мають бути розташовані на відстані не менше 1, 5 м одне від одного із розміщення не більше 2 відвідувачів за одним столом.

Забороняється проведення в кафе розважальних заходів, дискотек, банкетів тощо.

Забороняється стихійна торгівля.

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