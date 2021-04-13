З 24 квітня дозволяється відвідування закладів громадського харчування та торгівля непродовольчими товарами

Вони можуть провадити свою діяльність з 24 квітня 2021 року за умов дотримання усіх протиепідемічних заходів, зокрема використання засобів індивідуального захисту, антисептиків, дезінфекції поверхонь. Столики в кафе мають бути розташовані на відстані не менше 1, 5 м одне від одного із розміщення не більше 2 відвідувачів за одним столом.
Забороняється проведення в кафе розважальних заходів, дискотек, банкетів тощо.
Забороняється стихійна торгівля.
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