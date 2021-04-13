Рішення Білоцерківської міської ради не мають права на існування?

15 квітня постійна комісія з питань дотримання прав людини, законності, оборонної роботи, запобігання корупції, з питань децентралізації, сприяння депутатській діяльності, етики та регламент Білоцерківської міської ради розглянула проєкт рішення, який знову стосується змін до регламенту роботи міської ради. Цей, вже другий за рахунком проєкт рішення, стосується старого питання, а саме: можливого розгляду проєктів рішень блоком чи пакетом. Річ у тім, що попередньо прийняте рішення було юридично неправильно підготовлене.

Про це повідомив начальник юридичного управління БМР Сергій Швець.

"На попередній сесії було прийнято рішення про внесення змін до регламенту щодо голосування блоком питань. Зміни, які були прийняті, не мають права на існування. Механізм, який був запропонований, не є робочим. Нами було підготовлено зміни до цієї ж статті і було запропоновано ст. 37, примітка 1 викласти в новій редакції, а саме: запровадити процедуру спрощеного голосування, яка дозволить приймати рішення шляхом формування їх у блоки питань", - сказав Сергій Швець.

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Виникає питання, як і хто готує проєкти рішень, що депутати їх по кілька разів переголосувують? Куди поспішали депутати від провладної більшості, що голосували за юридтично нікчемний документ?

Нагадаємо, 25 лютого 2021 року на 10 сесії БМР трапився скандал саме через лобіювання депутатами більшості "пакетного голосування". Тоді депутати від фракцій «Європейська Солідарність» та «Біла Церква Разом» вирішили покинути сесійну залу, оскільки до їхніх пропозицій ані міський голова Геннадій Дикий, ані так звана депутатська більшість не прислухаються.

Хочеться нагадати депутатам провладної більшості приказку про те, що спершу треба сім раз заміряти, а вже потім раз відрізати.