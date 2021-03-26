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Реєстрація на отримання 8 тис грн допомоги почнеться вже наступного тижня

  • Четвер, квіт. 08 2021
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Реєстрація на отримання 8 тис грн допомоги почнеться вже наступного тижня
Виплати в розмірі 8 тисяч гривень громадянам і бізнесу, які постраждали від посилених карантинних обмежень у «червоних зонах», будуть здійснюватися автоматично після подання заявки на порталі або в застосунку Дія. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час вступного слова на засідання Уряду 7 квітня.

Прем’єр-міністр зауважив, що Верховна Рада вже схвалила механізм підтримки громадян та бізнесу, який Уряд розробив на доручення Президента України.

«Цей механізм передбачає надання одноразової грошової допомоги у розмірі 8 тисяч гривень. Він вже працював узимку, і ми його повертаємо в регіони, що перебувають у «червоних зонах». Зареєструватись на отримання допомоги від держави можна буде вже наступного тижня», — зазначив Денис Шмигаль.

Крім того, очільник Уряду відзначив, що у деяких регіонах після запровадження «червоного» рівня епідемічної небезпеки та відповідальної роботи місцевих органів влади спостерігається стабілізація ситуації з поширенням COVID-19. Зокрема, фіксується зменшення кількості хворих та зниження навантаження на лікарні.

«Якщо така динаміка буде зберігатися надалі, то можливе повернення таких регіонів до «помаранчевої» зони. Це вкотре демонструє, що адаптивний карантин працює і запроваджувати тотальний локдаун по всій країні наразі немає потреби», — сказав Прем’єр-міністр.

Урядовий портал

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Опубліковано в Влада
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