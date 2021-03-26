Нові правила паркування транспортних засобів

Проєктом нормативно-правового акта, зокрема, передбачається:
– надати повноваження інспекторам з паркування (уповноважені посадові особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради);
– запровадити відповідальність щодо доступу до інфраструктури зарядних станцій для електромобілів;
– удосконалити способи оплати паркувальних послуг (у платіжних терміналах, банківських автоматах, комплексах самообслуговування);
– ввести заборону для суб’єктів господарювання обладнувати місця для паркування на тротуарах.
Прийняття постанови сприятиме покращенню якості надання послуг з паркування, збільшенню надходжень коштів до місцевих бюджетів, використанню майданчиків для паркування з максимальною ефективністю за рахунок раціональної організації та введення нових інноваційних технологій оплати послуг і контролю за здійсненням оплати. Також органи місцевого самоврядування отримають дієві важелі для розв’язання транспортних проблем у населених пунктах.