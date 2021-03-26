Білій Церкві в черговий раз "намалювали" рейтинг прозорості та підзвітності

31 березня громадська організація Трансперенсі Інтернешнл Україна презентувала результати двох рейтингів – Рейтингу прозорості 100 найбільших міст України та Рейтингу підзвітності 50 міст України. Білій Церкві присудили 11 місце у прозорості та 5 місце по підзвітності.

Лідерами обох Рейтингів став Маріуполь. У прозорості Маріуполь отримав 86,6 бала, а найближчий до нього Львів – 85,2 бала. У підзвітності міста отримали 32 бали та 22 бали відповідно.

За Маріуполем та Львовом у рейтингу прозорості міста розташувалися таким чином: Дрогобич (78,1 бала), Вінниця (76,7 бала), Тернопіль (75,2 бала), Кам'янське (74, 9%), Покров (74, 9%), Бахмут (73, 1%), Дніпро (71, 9%), Володимир-Волинський (71, 6%), Біла Церква (70,1%). До речі, у 2019 році Білій Церкві ця організація дала 10 місце в рейтингу прозорості.

У п’ятірці найпідзвітніших міст України 2020 року, крім Маріуполя та Львова, також Покров (22 бала), Біла Церква (21 бал) та Чернівці (20 балів).

При формуванні Рейтингу підзвітності 50 міст враховувалися відгуки представників громадських організацій та жителів, які вони залишили на онлайн-платформі Transparent Cities.

Такий рейтинг насправді дивує. Адже проєкти рішень як виконкому, так і міської ради не у повному обсязі з'являються на сайті (сайтах) міськради. Їх, до речі, діє аж два: старий і новий. Навіщо їх два, не зрозуміло. На ремонт нового сайту, який обійшовся міській громаді у 200 тис грн, заклали ще 300 тис грн.

Наприклад, у розділі "Проекти нормативно-правових актів виконавчого комітету" до сих пір значиться порядок денний виконкому від 9 березня. Хоча з того часу вже пройшли засідання виконкому 12, 23 та 25 березня. Але порядків денних цих засідань виконкому там немає.

Деякі проєкти рішень вносяться з голосу на початку засідання сесії чи виконкому. Тож про їхній зміст можна дізнатися лише прослуховуючи онлайн-трансляцію. При цьому в журналістів є два варіанти: або йти на ризик і писати новини з того, що озвучено за трибуною, або таки дочекатися публікації на офіційному (-них) сайті (-ах) міськради на настуипний день. Про оперативну подачу інформації в такому разі вже не йдеться.

Немає також поіменного голосування на засіданнях виконкому, хоча рішення про таке голосування прийнято на сесії БМР ще 25 лютого 2021 року.

Не зрозуміло також про яку підзвітність говорять упорядники рейтингу. Адже через карантин міський голова та його підлеглі не зустрічалися по мікрорайонах міста у 2020 році. Також міський голова провів останню пресконференцію для всіх журналістів міста 15 січня 2018 року! З того часу мер зустрічався лише у своєму кабінеті з підконтрольними йому ЗМІ, зокрема комунальним відеоканалом "Місто". То кому ж звітує влада, що аж на 5 місці опинилася серед 50 міст України?