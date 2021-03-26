Рік порталу Дія: яка послуга найпопулярніша серед українців

Найшвидша реєстрація бізнесу у світі, автоматизовані будівельні послуги та комплексна послуга для батьків новонароджених дітей єМалятко, запис до листа очікування вакцинації від COVID-19 та інші. Вже рік українці отримують усі ці послуги: без черг, бюрократії та поїздок.

У квітні 2020 Мінцифри запустила портал Дія. На сьогодні понад 3,6 мільйона відвідувань порталу. Про це повідомив Віце-прем’єр-міністр - Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Фейсбуці.

“З появою Дії отримання послуг стало набагато простішим і комфортнішим. Українці тепер не витрачають час на поїздки, ходіння кабінетами і черги у кілька годин чи навіть днів. Ми мінімізували людський фактор і зробили послуги максимально швидкими та доступними. Саме такою ми будуємо цифрову державу - із найзручнішими у світі послугами”, - зазначив Михайло Федоров.

Ми запустили найшвидшу реєстрацію бізнесу у світі. Послуги з відкриття, внесення змін та закриття ФОП стали одними із перших онлайн-сервісів на порталі Дія та одними з найпопулярніших. Так, процес реєстрації ФОП скоротився з 30 до 3 етапів. Зараз заповнення форми займає лише 10-15 хвилин. До речі, ми тестували відкриття ФОП у прямому ефірі - на це пішло 7 хвилин. На сьогодні уже понад 275 тисяч українців успішно скористалися послугами. А 94% користувачів задоволені якістю цих послуг.

Ми повністю змінили бізнес-процеси та зробили послуги для підприємців зручними та людяними. Мінцифри не просто перевело цю послугу на портал Дія, а значно спростило процес реєстрації бізнесу. Дані, які заявник раніше вводив у кабінеті громадянина на порталі Дія, автоматично підтягуються до заяви - так само, як і дані електронного підпису. Громадянину не потрібно ще раз вводити інформацію про себе.

Важливо, що при відкритті ФОП можна також зареєструватися платником ПДВ. А ще послуга з реєстрації ФОП включає взяття на облік платників єдиного податку податковою службою та державними органами статистики. За лаштунками проекту — нормативний та технічний реінжиніринг, а також навчання державних реєстраторів.

Завдяки цьому у 2020 році близько 40% підприємців відкривали ФОП онлайн. У 2019 році ця цифра становила лише 5%.

Онлайн-послуги для ФОП також мають значний антикорупційний ефект - потенційно вони можуть заощаджувати до 255 мільйонів гривень. А 81% користувачів визнають ефективність послуг у боротьбі з корупцією.

А вже цієї весни Мінцифри запустить автоматичні послуги для ФОП. Щоб після звернення громадян автоматична система приймала рішення щодо реєстрації фізичної особи-підприємця, внесення змін або закриття. У кінцевому результаті усі державні послуги мають ставати автоматичними та виключати людське втручання.

Крім того, на порталі Дія також доступні послуги для ТОВ. Послуга з відкриття ТОВ займає близько 30 хвилин. Наразі маємо уже 1700 відкритих ТОВ.

Відео – за посиланням.

Послуги розроблені Міністерством цифрової трансформації, Міністерством юстиції, Міністерством фінансів, Державною податковою службою за підтримки Програми EGAP, що впроваджується Фондом Східна Європа та фінансується Урядом Швейцарії.

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