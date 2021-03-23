Схема руху маршруток №8 та №17 змінена

23 березня на засіданні виконкому БМР були внесені зміни до схем руху автобусних маршрутів № 8, №17.

З метою оптимізації автобусної мережі міста, підвищення якості обслуговування пасажирів, у зв’язку із заміною рухомого складу, який обслуговує автобусний маршрут № 8 на автобуси марки «Богдан», було внесено наступні зміни до схем руху автобусних маршрутів № 8, №17 а саме: