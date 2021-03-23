Схема руху маршруток №8 та №17 змінена

З метою оптимізації автобусної мережі міста, підвищення якості обслуговування пасажирів, у зв’язку із заміною рухомого складу, який обслуговує автобусний маршрут № 8 на автобуси марки «Богдан», було внесено наступні зміни до схем руху автобусних маршрутів № 8, №17 а саме:
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№ а/м
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Діючий маршрут
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Внесення змін
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8
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«вул. Василя Стуса – вул. Глиняна»
вул. Василя Стуса –
б-р.Олександрійський –
вул. Фастівська – вул. Привокзальна –вул. Першотравнева-вул. Водопійна –
б-р. Олександрійський –
просп. К.Володимира - вул. Голубина –
вул. Шолом-Алейхема –
вул. Людмили Павліченко –
вул. Шевченка –
просп. Князя Володимира –
вул. Леваневського –
б-р Княгині Ольги –вул. Грибоєдова- вул. Північна –
вул. Глиняна -
вул. Івана Кожедуба (Даніком)
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«Дендропарк Олександрія – вул. Івана Кожедуба»
б-р.Олександрійський –
вул. Фастівська – вул. Привокзальна –
вул. Першотравнева -вул. Водопійна –
б-р. Олександрійський –
просп. Князя Володимира - вул. Голубина –
вул. Шолом-Алейхема –
вул. Людмили Павліченко-
вул. Шевченка –
просп. Князя Володимира –
вул. Леваневського –
б-р Княгині Ольги – вул. Грибоєдова –
вул. Північна –
вул. Івана Кожедуба (Даніком)
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17
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«вул. Івана Кожедуба (Хімбуд)-
вул. Січових Стрільців»
вул. Івана Кожедуба (Хімбуд)- вул.Осипенка-
вул.Я.Мудрого- вул.Дружби – вул.Героїв Чорнобиля – вул.Ставищанська – вул.Шкільна – вул.Таращанська – вул.СічовихСтрільців
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«вул. Івана Кожедуба (Хімбуд)-
вул. Січових Стрільців»
вул. Івана Кожедуба (Хімбуд)- вул.Глиняна- вул.Київська- вул.Я.Мудрого- вул.Дружби –
вул.Героїв Чорнобиля – вул.Ставищанська – вул.Шкільна – вул.Таращанська – вул.Січових Стрільців