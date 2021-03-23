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Схема руху маршруток №8 та №17 змінена

  • Середа, бер. 24 2021
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Схема руху маршруток №8 та №17 змінена

23 березня на засіданні виконкому БМР були внесені зміни до схем  руху  автобусних маршрутів № 8, №17.

З метою  оптимізації  автобусної  мережі  міста,  підвищення  якості  обслуговування пасажирів, у  зв’язку із  заміною  рухомого складу,  який  обслуговує  автобусний маршрут № 8 на автобуси марки «Богдан»,  було  внесено  наступні зміни  до схем  руху  автобусних маршрутів № 8, №17  а саме:

№ а/м

Діючий маршрут

Внесення змін

8

«вул. Василя Стуса – вул. Глиняна»

вул. Василя Стуса –

 б-р.Олександрійський –

вул. Фастівська – вул. Привокзальна –вул. Першотравнева-вул. Водопійна –

б-р. Олександрійський –

просп. К.Володимира - вул. Голубина –

вул. Шолом-Алейхема –

вул. Людмили Павліченко –

вул. Шевченка –

просп. Князя Володимира –

вул. Леваневського –

б-р Княгині Ольги –вул. Грибоєдова-  вул. Північна –

вул. Глиняна -

вул. Івана Кожедуба (Даніком)

«Дендропарк Олександрія – вул. Івана Кожедуба»

б-р.Олександрійський –

вул. Фастівська – вул. Привокзальна –

вул. Першотравнева -вул. Водопійна –

б-р. Олександрійський –

просп. Князя Володимира - вул. Голубина –

вул. Шолом-Алейхема –

вул. Людмили Павліченко-

вул. Шевченка –

просп. Князя Володимира –

вул. Леваневського –

б-р Княгині Ольги – вул. Грибоєдова –

вул. Північна –

вул. Івана Кожедуба (Даніком)

17

«вул. Івана Кожедуба (Хімбуд)-

вул. Січових Стрільців»

вул. Івана Кожедуба (Хімбуд)- вул.Осипенка-

вул.Я.Мудрого- вул.Дружби – вул.Героїв Чорнобиля – вул.Ставищанська – вул.Шкільна – вул.Таращанська – вул.СічовихСтрільців

«вул. Івана Кожедуба (Хімбуд)-

вул. Січових Стрільців»

вул. Івана Кожедуба (Хімбуд)- вул.Глиняна- вул.Київська- вул.Я.Мудрого- вул.Дружби –

вул.Героїв Чорнобиля – вул.Ставищанська – вул.Шкільна – вул.Таращанська – вул.Січових Стрільців

 
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Опубліковано в Влада

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