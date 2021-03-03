Важливо

Геннадій Дикий пообіцяв білоцерківським підприємцям компенсацію у зв'язку з карантином

  • Понеділок, бер. 22 2021
  • Автор 
Геннадій Дикий пообіцяв білоцерківським підприємцям компенсацію у зв&#039;язку з карантином

20 березня на сайті БМР опубліковане відео, в якому міський голова Геннадій Дикий запевнив підприємців, які змушені припинити свою роботу на час карантину, що їм буде виплачена компенсація з міського бюджету. Щоправда, не озвучив суму компенсації.

"Ті підприємці, які змушені будуть в зв'язку з введенням карантинних обмежень припинити свою діяльність, обов'язково отримають компенсацію з міського бюджету за період карантину. Я дав доручення першому заступнику міського голови спільно з управліннями фінансів і економіки опрацювати питання і невідкладно внести зміни в програму підпримки підприємців. Ми передбачаємо компенсацію саме тих податків, які підприємці сплачують в міський бюджет, а саме: на нерухомість, на землю та єдиний податок. Найближчим часом ця програма буде затверджена на сесії міської ради". 

Відео дивіться ТУТ

Як відомо, з 21 березня до 9 квітня на Київщині посилені карантинні обмеження для запобігання поширенню коронавірусу на території регіону. Зокрема, заборонено приймання відвідувачів барами, ресторанами, кафе, крім адресної доставки та замовлень на виніс. Заборонено роботу торговельно-розважальних та дитячо-розважальних центрів. Заборонена реалізація непродовольчої групи товарів. Вона може відбуватися лише із здійсненням адресної доставки та замовлень на виніс. Заборонено діяльність непродовольчих ринків, павільйонів та ярмарків. Детальніше читайте ТУТ

SocButtons v1.5
Прочитано 48 раз
Опубліковано в Влада
Теги

Схожі матеріали (по тегу)

You have no rights to post comments

Наверх

Поділитись новиною

Відправити в FacebookВідправити в Google BookmarksВідправити в TwitterВідправити в LinkedIn

Вибір редакції

Читайте також

Фото та відео