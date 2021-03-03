Геннадій Дикий пообіцяв білоцерківським підприємцям компенсацію у зв'язку з карантином

20 березня на сайті БМР опубліковане відео, в якому міський голова Геннадій Дикий запевнив підприємців, які змушені припинити свою роботу на час карантину, що їм буде виплачена компенсація з міського бюджету. Щоправда, не озвучив суму компенсації.

"Ті підприємці, які змушені будуть в зв'язку з введенням карантинних обмежень припинити свою діяльність, обов'язково отримають компенсацію з міського бюджету за період карантину. Я дав доручення першому заступнику міського голови спільно з управліннями фінансів і економіки опрацювати питання і невідкладно внести зміни в програму підпримки підприємців. Ми передбачаємо компенсацію саме тих податків, які підприємці сплачують в міський бюджет, а саме: на нерухомість, на землю та єдиний податок. Найближчим часом ця програма буде затверджена на сесії міської ради".

Відео дивіться ТУТ

Як відомо, з 21 березня до 9 квітня на Київщині посилені карантинні обмеження для запобігання поширенню коронавірусу на території регіону. Зокрема, заборонено приймання відвідувачів барами, ресторанами, кафе, крім адресної доставки та замовлень на виніс. Заборонено роботу торговельно-розважальних та дитячо-розважальних центрів. Заборонена реалізація непродовольчої групи товарів. Вона може відбуватися лише із здійсненням адресної доставки та замовлень на виніс. Заборонено діяльність непродовольчих ринків, павільйонів та ярмарків. Детальніше читайте ТУТ