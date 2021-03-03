Після "пакетного" депутати хочуть запровадити "спрощене" голосування

На сайті БМР опублікований проєкт рішення, у якому пропонується знову внести зміни до Регламенту Білоцерківської міської ради, а саме: запровадити спрощене голосування.

Так, пропонується внести зміни до ст. 37 регламенту, передбачивши:

1. Micькa рада може приймати рiшення за процедурою (спрощеного голосування).

2. Спрощене голосування - це процедура прийняття рiшень, з питань, якi належать до однiєї сфери правовiдносин (однопредметнi рiшення) або пов'язанi мiж собою, шляхом об'єднання їх для голосування в блок питань. Такий вapiaнт прийняття рiшень передбачає одну доповiдь, спiвдоповiдi, вiдповiдi на запитання, обговорення блоку питань, внесення поправок проводиться з кожного питання блоку окремо. При поданнi пропозицiї про застосування процедури (спрощеного голосування), iнiцiатор (мiський голова або депутат мiської ради) зобов'язаний чiтко озвучити перелiк питань (їх порядковий номер або назву проєктiв рiшень), якi пропонусться включити до вiдповiдного блоку питань (блок питань 1, блок питань 2 тощо).

3. Рiшення про застосування процедури (спрощеного голосування) приймається за процедурним рiшенням бiльшiстю голосiв вiд загального складу міської ради пiсля затвердження порядку денного сесii міської ради.

4. Прийняття рiшень шляхом (спрощеного голосування) допускається у випадках, коли до жодного з проєктiв рiшень, включених до блоку питань, немає критичних зауважень та бiльшiсть депутатiв не заперечує проти застосування процедури (спрощеного голосування).

5. Депутати міської ради поiменно голосують один раз за вci питання (проєкти рiшень), що включенi до блоку питань. Результати поiменного голосування стосуються кожного питання окремо, включеного до блоку питань.

Нагадуємо, 25 лютого 2021 року на 10 сесії БМР депутати внесли зміни до регламенту, передбачивши "пакетне" голосування.