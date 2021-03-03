На "Прозорий офіс" для білоцерківських чиновників витратять 13 млн грн

25 лютого на 10 сесії БМР депутати затвердили зміни до бюджету Білоцерківської міської територіальної громади. Зокрема, у бюджеті розвитку заклали 13 млн грн на реконструкція нежитлової будівлі (незавершене будівництво) під адміністративну будівлю з розміщенням центру надання адміністративних та соціальних послуг (в форматі "Прозорий офіс") по вул.Театральна 5 в м.Біла Церква.

Як відомо, 10 грудня 2019 року на засіданні виконкому БМР затверджено проектно-кошторисну документацію з проекту «Реконструкція нежитлової будівлі (незавершене будівництво) під адміністративну будівлю з розміщенням центру надання адміністративних та соціальних послуг (в форматі «Прозорий офіс») по вул. Театральна, 5 у м. Біла Церква Київської області», загальною кошторисною вартістю 76 094,433 тис. грн. Отже, 13 млн грн - це перший транш на ремонт недобудови, яку міська влада купила за 24, 3 млн грн.

Також на цій же сесії депутати заклали 250 тис грн на ремонт малої зали у приміщенні виконкому за адресою вул. Я. Мудрого, 15. Таким чином, і старі кабінети ремонтують, і на нові гроші закладають. Натомість жодної копійки не закладено на ремонт приміщення дитячої бібліотеки по вул. Б. Хмельницького в історичній частині міста.

Також не зрозуміло, навіщо по місту відкрили віддалені місця для роботи адміністраторів ЦНАП (готель "Рось", ЖЕК-6, ЖЕК-7), якщо тепер знову планується обладнати ЦНАП в одному приміщенні?

Нагадаємо історію питання.

30 серпня 2018 року на 55 сесії БМР депутати прийняли рішення про купівлю у комунальну власність територіальної громади м. Біла Церква об’єкту незавершеного будівництва нежитлової будівлі (76% готовності, орієнтовною площею 4.4 тис. м2 ) за адресою вул. Театральна, 5. Вартість купівлі 24, 3 млн. грн. Міська влада вирішила зробити там ЦНАП. За проголосувало 39 із 40 депутатів, присутніх у сесійній залі. Водночас 4 липня 2018 року це приміщення було продане від одної фізичної особи іншій за вартістю 4 437 576 грн.

на 55 сесії БМР депутати прийняли рішення про купівлю у комунальну власність територіальної громади м. Біла Церква об’єкту незавершеного будівництва нежитлової будівлі (76% готовності, орієнтовною площею 4.4 тис. м2 ) за адресою вул. Театральна, 5. Вартість купівлі 24, 3 млн. грн. Міська влада вирішила зробити там ЦНАП. За проголосувало 39 із 40 депутатів, присутніх у сесійній залі. Водночас 4 липня 2018 року це приміщення було продане від одної фізичної особи іншій за вартістю 4 437 576 грн. 9 січня 2019 року слідчі НАБУ провели обшуки у приватному помешканні міського голови Геннадія Дикого та у приміщенні міськради. Проводили обшуки детективи Національного антикорупційного бюро у кримінальному провадженні щодо придбання будівлі ймовірно за завищеною на майже 20 мільйонів гривень ціною. Мова йде про будівлю по вул. Театральна, 5. Таке рішення ухвалила слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Світлана Кушнір за результатами розгляду клопотання детектива НАБУ погодженого з прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

слідчі НАБУ провели обшуки у приватному помешканні міського голови Геннадія Дикого та у приміщенні міськради. Проводили обшуки детективи Національного антикорупційного бюро у кримінальному провадженні щодо придбання будівлі ймовірно за завищеною на майже 20 мільйонів гривень ціною. Мова йде про будівлю по вул. Театральна, 5. Таке рішення ухвалила слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Світлана Кушнір за результатами розгляду клопотання детектива НАБУ погодженого з прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Детективи НАБУ вивчили оцінку вказаної нерухомості, яку проводив оцінювач ТОВ «Укрекспертиза-центр». На думку слідства, цей звіт має ознаки завищення вартості, так як оцінювачем використаний порівняльний метод та обрані об'єкти порівняння, які явно не відповідають технічному стану досліджуваного приміщення (недобудова, 76% готовності) та не зроблено коригування вартості на стан приміщення. Як вказали детективи, одним із об'єктів порівняння є діючий бізнес – офісно-готельно-ресторанний комплекс в центрі міста Біла-Церква із власною котельнею та конференц-залами. Також у Національному бюро додали, що мером Диким нібито порушено вимогу статті 13 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність Україні», згідної якої, необхідно проводити рецензування звіти про оцінку майна.

Крім того, у НАБУ встановили, що голова постійної комісії Білоцерківської міськради з питань інвестицій Сергій Мартинюк у порушення регламенту ради виніс питання про придбання цієї нерухомості попри те, що його розгляд на засіданні комісії не відбувся у зв'язку із відсутністю кворуму. Детективи також дізналися, що вже після придбання будівлі оцінювач звернувся до свого знайомого оцінювача та домовився про виготовлення завідомо недостовірної рецензії на звіт, в тому числі із зазначенням недостовірної дати її виготовлення - 29 серпня 2018 року, тобто за день до придбання будівлі. Зазначеними діями, за оцінкою слідства, міському бюджету Білої Церкви завдано збитку у сумі 19,45 млн грн.

У зв'язку з чим детективи на підставі ухвали суду проводили обшук у мера Білої Церкви Дикого і вилучили iPhone X, на який просили накласти арешт. Під час його поверхневого огляду у месенджері WhatsApp знайдено листування мера з одним із продавців придбаної будівлі, яка датована липнем-серпнем 2018 року, тобто до придбання майна.

У цьому листуванні Дикий домовляється про зустріч із продавцем майна, а також порівнюють свій випадок із ситуацією із мером Одеси Геннадієм Трухановим. Детектив також додав, що під час огляду телефону він заблокувався, а мер Білої Церкви відмовився повідомити пароль. Тому телефон був вилучений для подолання системи логічного захисту та проведення детального огляду та технічної експертизи. Сам телефон визнаний речовим доказом. Вивчивши клопотання, суддя його задовольнила. Розслідування триває.

Тут лише залишається додати, що аналогічна історія із закупівленю приміщення по завищеній ціні сталася в Одесі. Детективи НАБУ у лютому 2018 року оголосили підозру меру Одеси Геннадію Труханову, депутату Одeської облради Олeгу Бабeнку, колишньому народному депутату Олeксандру Дубовому, eксдeпутату Кілійської райради Одeської області Анатолію Коломійцю та eкспомічниці міського голови Одеси Труханова Альоні Поповій. Їм інкримінували заволодіння понад 92 мільйонами гривень з міського бюджету Одеси. За версією слідства, підозрювані купили приміщення заводу «Краян» за вдвічі завищеною ціною. Улітку 2019 року Труханова та інших фігурантів цієї справи виправдав Малиновський районний суд Одеси. Він визнав майже усі докази Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури недопустимими. Але вже в лютому 2021 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала виправдувальний вирок одеському меру Геннадію Труханову і його спільникам у справі про розкрадання 92 млн грн під закупівлі Одеською міською радою будівель заводу “Краян”. Справу направили на новий розгляд до ВАКС.

Тож, можливо, білоцерківські чиновники зарано витрачають кошти платників податків на недобудову по Театральній, 5?