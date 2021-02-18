300 тис грн - на сайт міськради, який "трошки хромає"

300 тис грн депутати виділили на переробку/ремонт/допрацювання (ваш варіант) нового сайту БМР, який "трошки хромає".

На бюджетній комісії начальник управління фінансів Світлана Терещук, доповідаючи депутатам про витрати коштів з міського бюджету, зазначила, що потрібно виділити 300 тис грн "для створення сайту Білоцерківської міської ради, тому що він трошки хромає".

Як відомо, у березні 2017 року запрацював новий сайт Білоцерківської міської ради (https://new.bc-rada.gov.ua/), вартість створення якого обійшлася платникам податків практично у 200 тис. грн. Над веб-порталом працювала київська фірма Kitsoft. Але він так і не став популярним серед користувачів.

Депутат БМР від фракції "Європейська Солідарність" Максим Коноплястий запитав, чому ж треба знову витрачати кошти з бюджету, можливо краще змусити розробника доопрацювати сайт, але конкретної відповіді на це питання не отримав.

Для порівняння: на закупівлю книг управлінню культури та туризму виділили всього 100 тис грн.