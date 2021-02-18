Важливо

З другого березня у Білій Церкві посилено карантинні заходи

  • Понеділок, бер. 01 2021
  • Автор 
З другого березня у Білій Церкві посилено карантинні заходи

1 березня відбулося позачергове засідання виконавчого комітету Білоцерківської міської ради у зв’язку із різким збільшенням у місті рівня захворюваності на COVID -19. 

Упродовж останніх 5 днів прослідковується значне збільшення кількості захворювань. При чому почалися тяжкі форми пневмонії у  молодих людей віком 36-38 років. Станом на сьогодні в лікарні №3 із 130 ліжко-місць заповнено 128, із 108 кисневих точок задіяно 85. Один пацієнт на ШВЛ. У лікарні №1 також заповнені всі ліжко-місця.

Крім того, розпорядженням штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації від 27.02.2021 р. було відкрито резервне відділення у лікарні №1 на 52 ліжко-місця, до 48 з яких підведено кисень. У ЦРЛ наповненість – на 98%. За останній тиждень  також збільшилися випадки захворюваності серед вчителів на учнів ЗОШ. П’ять шкіл були повністю закритими на карантин. 

З огляду на вищезазначене, члени виконавчого комітету прийняли рішення про додаткові обмежувальні заходи на території Білоцерківської міської територіальної громади на період дії карантину:

- закладам загальної середньої освіти з 02 березня по 14 березня 2021 року доручено організувати освітній процес за дистанційною формою навчання для учнів 5-11 класів;

- управління освіти та науки, управління з питань молоді та спорту, управління культури та туризму міської ради мають внести корективи до навчальних планів освітніх програм закладів загальної середньої освіти, Білоцерківської спеціальної загальноосвітньої школи № 19, спеціалізованих закладів освіти (мистецькі, спортивні школи, тощо) забезпечивши організацію дистанційної та змішаної форм навчання;

- рішенням заборонено проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, соціальних, релігійних, рекламних, наукових, освітніх, професійних тематичних та інших) заходів за участю більш ніж 20 осіб;

- комунальним підприємствам, структурним підрозділам Білоцерківської міської ради та її виконавчим органам заборонено з 02 березня по 14 березня 2021 року проведення особистих прийомів громадян. Прийом громадян мають здійснювати за допомогою електронних засобів зв’язку;

- суб’єктам господарювання, що використовують найману працю та обслуговують відвідувачів необхідно проводити температурний скринінг, посилити контроль за дотриманням протиепідемічних заходів;

- закладам громадського харчування (ресторанам, кафе, барам, закусочним, їдальням, кафетеріям, буфетам тощо) заборонено організацію дозвілля, у тому числі проведення святкових заходів, банкетів, майстер-класів, публічних подій тощо;

- відділу транспорту та зв’язку міської ради, КП БМР «Муніципальна варта» разом із Батальйоном патрульної поліції в місті Біла Церква доручено посилити контроль за дотриманням протиепідемічних заходів під час здійснення суб’єктами господарювання регулярних та нерегулярних пасажирських перевезень автомобільним транспортом на маршрутах загального користування.

За матеріалами сайту БМР

SocButtons v1.5
Прочитано 221 раз
Опубліковано в Влада
Теги

Схожі матеріали (по тегу)

You have no rights to post comments

Наверх

Поділитись новиною

Відправити в FacebookВідправити в Google BookmarksВідправити в TwitterВідправити в LinkedIn

Вибір редакції

Читайте також

Фото та відео