З другого березня у Білій Церкві посилено карантинні заходи

1 березня відбулося позачергове засідання виконавчого комітету Білоцерківської міської ради у зв’язку із різким збільшенням у місті рівня захворюваності на COVID -19.

Упродовж останніх 5 днів прослідковується значне збільшення кількості захворювань. При чому почалися тяжкі форми пневмонії у молодих людей віком 36-38 років. Станом на сьогодні в лікарні №3 із 130 ліжко-місць заповнено 128, із 108 кисневих точок задіяно 85. Один пацієнт на ШВЛ. У лікарні №1 також заповнені всі ліжко-місця.

Крім того, розпорядженням штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації від 27.02.2021 р. було відкрито резервне відділення у лікарні №1 на 52 ліжко-місця, до 48 з яких підведено кисень. У ЦРЛ наповненість – на 98%. За останній тиждень також збільшилися випадки захворюваності серед вчителів на учнів ЗОШ. П’ять шкіл були повністю закритими на карантин.

З огляду на вищезазначене, члени виконавчого комітету прийняли рішення про додаткові обмежувальні заходи на території Білоцерківської міської територіальної громади на період дії карантину:

- закладам загальної середньої освіти з 02 березня по 14 березня 2021 року доручено організувати освітній процес за дистанційною формою навчання для учнів 5-11 класів;

- управління освіти та науки, управління з питань молоді та спорту, управління культури та туризму міської ради мають внести корективи до навчальних планів освітніх програм закладів загальної середньої освіти, Білоцерківської спеціальної загальноосвітньої школи № 19, спеціалізованих закладів освіти (мистецькі, спортивні школи, тощо) забезпечивши організацію дистанційної та змішаної форм навчання;

- рішенням заборонено проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, соціальних, релігійних, рекламних, наукових, освітніх, професійних тематичних та інших) заходів за участю більш ніж 20 осіб;

- комунальним підприємствам, структурним підрозділам Білоцерківської міської ради та її виконавчим органам заборонено з 02 березня по 14 березня 2021 року проведення особистих прийомів громадян. Прийом громадян мають здійснювати за допомогою електронних засобів зв’язку;

- суб’єктам господарювання, що використовують найману працю та обслуговують відвідувачів необхідно проводити температурний скринінг, посилити контроль за дотриманням протиепідемічних заходів;

- закладам громадського харчування (ресторанам, кафе, барам, закусочним, їдальням, кафетеріям, буфетам тощо) заборонено організацію дозвілля, у тому числі проведення святкових заходів, банкетів, майстер-класів, публічних подій тощо;

- відділу транспорту та зв’язку міської ради, КП БМР «Муніципальна варта» разом із Батальйоном патрульної поліції в місті Біла Церква доручено посилити контроль за дотриманням протиепідемічних заходів під час здійснення суб’єктами господарювання регулярних та нерегулярних пасажирських перевезень автомобільним транспортом на маршрутах загального користування.

За матеріалами сайту БМР