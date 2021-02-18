Члени виконкому БМР також будуть голосувати поіменно

Таке рішення прийнято на сесії 25 лютого 2021 року.

Депутати міської ради затвердили регламент виконавчого комітету Білоцерківської міської ради, яким визначено, що засідання виконавчого комітету проводяться відкрито, крім розгляду проєктів рішень, що містять інформацію з обмеженим доступом.

Відкритість засідань виконавчого комітету забезпечується шляхом розміщення загальним відділом міської ради інформації про час і місце засідань виконавчого комітету на офіційному вебсайті міської ради.

Відкритість засідань виконавчого комітету також забезпечується шляхом здійснення онлайн-трансляцій засідань. Записи онлайн-трансляцій зберігаються у відкритому доступі в мережі інтернет, при цьому на вебсайт міської ради завантажуються відповідні посилання на відеофайли.

Регламент також містить норми щодо складу та повноважень виконавчого комітету; визначає як здійснюватиметься планування роботи органу; врегульовує порядок підготовки і проведення засідань виконавчого комітету та підготовки проєктів рішень, а також прописує порядок проведення дистанційних засідань.

Голосування під час засідань виконкому зробили поіменним. Відтак, на сайті Білоцерківської міської ради кожен охочий зможе ознайомитися з інформацією, як той чи інший член виконкому голосував за проєкти рішень.