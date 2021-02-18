Депутати Білої Церкви перейшли на «пакетну» роботу

25 лютого 2021 року на 10 сесії БМР трапився скандал. Депутати від фракцій «Європейська Солідарність» та «Біла Церква Разом» вирішили покинути сесійну залу, оскільки до їхніх пропозицій ані міський голова Геннадій Дикий, ані так звана депутатська більшість не прислухаються.

Каменем чергового спотикання стало рішення про «пакетне голосування». Саме такі зміни влада і провладні депутати вирішили внести в регламент Білоцерківської міської ради. Очевидно, за 9 сесій цієї каденції нові депутати так втомилися, що вирішили скоротити свої трудові зусилля і голосувати не за кожне рішення окремо, а «пакетом», тобто за кілька рішень одним разом.

Відповідні зміни в регламент звучать так: «міська рада за пропозицією міського голови або депутатів ради може приймати рішення «у пакеті» шляхом процедурного «пакетного голосування». Прийняття рішення шляхом «пакетного голосування» допускається, коли до жодного з проєктів рішень, включених до пакету, немає критичних зауважень та більшість депутатів не заперечує проти «пакетного голосування. Депутати поіменно голосують один раз за всі питання, що включені до «пакету».

Частина депутатського корпусу виступили проти такої правки, побоюючись, що таким чином будуть «протягуватися» незаконні рішення. Проте, оскільки більшість депутатів налаштовані співпрацювати з мером, меншості нічого не лишилося, як покинути сесійну залу в знак протесту.

«Сьогоднішня сесія та позиція більшості показала, що конструктивно ми працювати не можемо, ми змушені піти з сесії, тому що половина громадян, представлених депутатами в цій раді, не будуть почуті. Нас не чують, не прислухаються, на компроміси не йдуть. У регламенті все передбачено, але нам чомусь потрібно вносити саме такі зміни. Тому ми йдемо», - сказав депутат від фракції «Біла Церква Разом» Анатолій Плєшаков.