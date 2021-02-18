Демонтують "жорстку наливайку" і дві торговельні споруди

- демонтаж тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця Стамбуляка Святослава Івановича в місті Біла Церква по бульвару Михайла Грушевського, в районі будинку №4

- демонтаж тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності: металева прибудова із металопрофілю темно-зеленого кольору, на час обстеження, орієнтовним розміром з зовнішньої сторони 5,55*9,25 м, орієнтовною площею 51, 34 м2 , що розташована в місті Біла Церква по вулиці Томилівській, в районі будинку № 50 (немає власника, не спачували жодних податків до міського бюджету, оскільки не були зареєстровані, працює, за словами міської влади, "жорстка наливайка")

- демонтаж наступних об’єктів, що розміщенні в місті Біла Церква по вул. Леваневського, в районі будинку № 53 (район БК «Росава»), а саме: тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності орієнтовним розміром 6,0*8,0 м, орієнтовною площею 48,0 м2; палатки орієнтовною площею 50,0 м2 (яка на час обстеження місцями має дефекти у вигляді проривів); дерев’яної прибудови між палаткою та тимчасової спорудою для провадження підприємницької діяльності (дерев’яна зі щитів з металопластиковими дверима, покрівля з металопрофілю синього кольору); двох біотуалетів, орієнтовним розміром 1,1*1,1 м, кожний; прибудови до тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності орієнтовним розміром 2,0*8,0 м (передня стіна з металопрофілю з дверима, бокова сторона – сітка «рабиця», з накриттям