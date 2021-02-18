План заходів із вшанування подвигу учасників Революції Гідності на 2021-2025 роки

Кабінет Міністрів затвердив план заходів із вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні на 2021-2025 роки. Відповідне розпорядження, розроблене Міністерством культури та інформаційної політики, Уряд прийняв на своєму засіданні 17 лютого 2021 року.