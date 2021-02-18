План заходів із вшанування подвигу учасників Революції Гідності на 2021-2025 роки

План передбачає проведення низки просвітницьких, культурно-освітніх, комеморативних заходів, присвячених пам’яті жертв та учасників Революції Гідності, зокрема:
- проведення меморіальних, урочистих, культурно-мистецьких, науково-просвітницьких, музейних та інших тематичних заходів у День Героїв Небесної Сотні та у День Гідності та Свободи;
- облаштування скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, проспектів, площ, майданів, набережних, мостів, пов’язаних з подіями Революції Гідності та увічненням пам’яті Героїв Небесної Сотні;
- проведення національно-патріотичних заходів у закладах освіти, військових частинах, закладах культури;
- взяття на облік, внесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, охорони об’єктів культурної спадщини, пов’язаних із подіями Революції Гідності на алеї Героїв Небесної Сотні, Майдані Незалежності, Європейській площі, вулиці Грушевського, інших місцях у м. Києві, а також у населених пунктах України, де відбувалися події Революції Гідності;
- забезпечення проектування, будівництва та функціонування Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні — Музею Революції Гідності;
- проведення наукових мультидисциплінарних досліджень, науково-дослідницьких експедицій, форумів, конференцій, дискусій, засідань за круглим столом, лекцій;
- показ художніх та документальних фільмів, присвячених подвигу Героїв Небесної Сотні та учасників Революції Гідності;
- презентацію книг спогадів, наукових, художніх, мистецьких, освітніх та інших видань;
- створення відеоматеріалів, відеороликів, відеофільмів промоційного, документального, художнього та навчального характеру, тематичних теле- та радіопрограм;
- установлення пам’ятників, пам’ятних знаків, меморіальних дощок, найменування (перейменування) скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, проспектів, площ, майданів, набережних, мостів, закладів освіти, культури та інших об’єктів на честь загиблих Героїв Небесної Сотні, подій Революції Гідності тощо.