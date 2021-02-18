Яким планують парад до 30-річчя Незалежності України?

Понад 4000 учасників, зведений оркестр у тисячу музикантів, 250 одиниць озброєння, військової та спеціальної техніки, проліт повітряної колони над Хрещатиком, проходження кінного та кінологічного підрозділів. Ці та інші ідеї були обговорені під час установчої наради щодо підготовки та проведення параду військ у місті Києві з нагоди 30-ї річниці Незалежності України. Була презентована та обговорена попередня концепція формату та етапи підготовки й проведення параду військ 24 серпня 2021 року, а також складу сил та засобів, які передбачаються до залучення.

За попереднім задумом, до заходу планується залучити 27 парадних розрахунків, загальною чисельністю понад 4000 осіб. Із них 19 парадних розрахунків складатимуть Збройні Сили України, 8 «коробок» - від інших складових сектору безпеки та оборони. Передбачається, що парадні розрахунки пройдуть новим стройовим кроком.

Також до цьогорічного параду запропоновано залучити близько 250-ти одиниць озброєння, військової та спеціальної техніки та понад 50 літальних апаратів. Планується продемонструвати новітні розробки, серед яких РСЗВ «Вільха», «Нептун», ОТРК «Гром» та інші нові й модернізовані зразки вітчизняного та закордонних оборонних комплексів, БПЛА «Байрактар».

На Михайлівській площі Києва буде розгорнуто виставку військової техніки та озброєння ЗСУ.

Демонстраційні заходи Військового-Морських Сил відбудуться у місті Одеса, куди запрошено представників флотів держав-партнерів. А у Києві розглядається варіант проведення річкового військового параду на Дніпрі.

На цьогорічний парад планується запросити керівників оборонних відомств та очільників військових підрозділів держав-партнерів, а також Генерального секретаря НАТО та Верховного представника ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки.

Установча нарада щодо підготовки до параду військ з нагоди 30-ї річниці Незалежності України відбулася під головуванням заступника Міністра оборони України Ігоря Старобінського та начальника Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенанта Сергія Корнійчука. У нараді також взяли участь представники Офісу Президента, керівники командувань видів ЗС та інших органів військового управління, а також складових сил сектору безпеки та оборони України.

Наразі це попередні ідеї, пропозиції, задуми. Підрозділи Збройних Сил України, які планується залучити до участі у параді військ до тридцятирічного ювілею Незалежності, готові розпочати підготовку і тренування вже наприкінці лютого.

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